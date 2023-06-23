Грузия U-21 — Бельгия U-21: Гагнидзе и Сазонов помучают Де Кетеларе и Опенда
На домашнем чемпионате Европы среди футболистов до 21 года сборная Грузии стартовала с сенсационной победы над Португалией (2:0). Во втором туре группового этапа команда Рамаза Сванадзе схлестнется с Бельгией на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Игра начнется в 19.00 по московскому времени, главный арбитр встречи — Дуже Струкан из Хорватии. В России легально не показывают турнир.
Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 среди команд U-21 Грузия — Бельгия 24 июня 2023 года
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, бельгийцы — серьезные фавориты встречи: поставить на успех «Красных дьяволов» можно за 1.58, что составляет около 61% вероятности. Выигрыш грузин предложен с котировкой 5.45 (17%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 4.34 (22%).
«Крестоносцев» считают серьезными аутсайдерами, даже несмотря на сенсационную победу над Португалией (2:0) в первом туре. Верите в хозяев турнира? Поставить на то, что Грузия хотя бы не уступит бельгийцам, можно за 2.39.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния намекают на серьезное превосходство Бельгии:
• успех 2:0 идет за 7.03;
• 2:1 — за 7.39;
• 1:0 — за 7.40.
Аналитики считают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.15. При этом в матчах команд в первом туре было забито меньше трех мячей, а «Красные дьяволы» вообще закончили 0:0 с Нидерландами.
Рынок на обмен точными выстрелами предложен за 1.79, вариант «обе забьют — нет» можно оформить за 2.01.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
Грузия — Бельгия: прогноз и анализ матч Евро-2023 среди команд U-21 24 июня 2023 года
После неожиданной победы над Португалией в стартовом туре Грузия возглавила группу А. Коллектив Рамаза Сванадзе попал в очень серьезную компанию — помимо португальцев встретится с Бельгией и Нидерландами. «Крестоносцы» явно уступают соперникам в классе, но зато выступают при домашних трибунах.
В составе Грузии есть несколько заметных игроков: например, Саба Сазонов и Лука Гагнидзе из московского «Динамо». Центральный защитник даже забил один из двух мячей в ворота Португалии. Также за команду выступают вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили, вингер «Бордо» Зурико Давиташвили и еще несколько футболистов из менее топовых европейских лиг. Ждали в заявке и Хвичу Кварацхелию, но вингер «Наполи» отказался от поездки на Евро — заявил, что не готов к выступлению на турнире столь высокого уровня после самого длинного сезона в карьере. По этой же причине самоотвод взяла другая восходящая звездочка грузинского футбола — форвард «Меца» Жорж Микаутадзе.
На фоне «Крестоносцев» состав Бельгии выглядит намного мощнее. Главные имена в нем — атакующий полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе и нападающий «Ланса» Луа Опенда. Первый в сезоне-2022/23 появился в 40 матчах за «россонери» во всех турнирах, второй — наколотил 21 гол в лиге 1.
В матче против Нидерландов «Красные дьяволы» владели небольшим преимуществом — превзошли соперника по ударам (19 против 14) и попаданиям в створ (шесть против трех), но не конвертировали это в забитые мячи.
Прогноз и ставка на матч Евро-2023 среди команд U-21 Грузия — Бельгия
Бельгия выглядит серьезным фаворитом: состав «Красных дьяволов» намного качественнее, в первом туре они хорошо выглядели против сильных Нидерландов и сохранили отличные шансы на выход из группы. Грузия же тоже имеет неплохих футболистов, которые при поддержке домашних трибун показали бешеную самоотдачу в игре против Португалии. Вероятно, «Крестоносцы» вновь смогут доставить проблемы топовой сборной, но теперь и их не будут недооценивать.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.79.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9