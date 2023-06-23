«Крестоносцы» могут обеспечить себе досрочный выход в плей-офф.

На домашнем чемпионате Европы среди футболистов до 21 года сборная Грузии стартовала с сенсационной победы над Португалией (2:0). Во втором туре группового этапа команда Рамаза Сванадзе схлестнется с Бельгией на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Игра начнется в 19.00 по московскому времени, главный арбитр встречи — Дуже Струкан из Хорватии. В России легально не показывают турнир.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2023 среди команд U-21 Грузия — Бельгия 24 июня 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, бельгийцы — серьезные фавориты встречи: поставить на успех «Красных дьяволов» можно за 1.58, что составляет около 61% вероятности. Выигрыш грузин предложен с котировкой 5.45 (17%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 4.34 (22%).

«Крестоносцев» считают серьезными аутсайдерами, даже несмотря на сенсационную победу над Португалией (2:0) в первом туре. Верите в хозяев турнира? Поставить на то, что Грузия хотя бы не уступит бельгийцам, можно за 2.39.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния намекают на серьезное превосходство Бельгии:

• успех 2:0 идет за 7.03;

• 2:1 — за 7.39;

• 1:0 — за 7.40.

Аналитики считают, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.15. При этом в матчах команд в первом туре было забито меньше трех мячей, а «Красные дьяволы» вообще закончили 0:0 с Нидерландами.

Рынок на обмен точными выстрелами предложен за 1.79, вариант «обе забьют — нет» можно оформить за 2.01.

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Грузия — Бельгия: прогноз и анализ матч Евро-2023 среди команд U-21 24 июня 2023 года

После неожиданной победы над Португалией в стартовом туре Грузия возглавила группу А. Коллектив Рамаза Сванадзе попал в очень серьезную компанию — помимо португальцев встретится с Бельгией и Нидерландами. «Крестоносцы» явно уступают соперникам в классе, но зато выступают при домашних трибунах.

В составе Грузии есть несколько заметных игроков: например, Саба Сазонов и Лука Гагнидзе из московского «Динамо». Центральный защитник даже забил один из двух мячей в ворота Португалии. Также за команду выступают вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили, вингер «Бордо» Зурико Давиташвили и еще несколько футболистов из менее топовых европейских лиг. Ждали в заявке и Хвичу Кварацхелию, но вингер «Наполи» отказался от поездки на Евро — заявил, что не готов к выступлению на турнире столь высокого уровня после самого длинного сезона в карьере. По этой же причине самоотвод взяла другая восходящая звездочка грузинского футбола — форвард «Меца» Жорж Микаутадзе.

На фоне «Крестоносцев» состав Бельгии выглядит намного мощнее. Главные имена в нем — атакующий полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе и нападающий «Ланса» Луа Опенда. Первый в сезоне-2022/23 появился в 40 матчах за «россонери» во всех турнирах, второй — наколотил 21 гол в лиге 1.

В матче против Нидерландов «Красные дьяволы» владели небольшим преимуществом — превзошли соперника по ударам (19 против 14) и попаданиям в створ (шесть против трех), но не конвертировали это в забитые мячи.

Прогноз и ставка на матч Евро-2023 среди команд U-21 Грузия — Бельгия

Бельгия выглядит серьезным фаворитом: состав «Красных дьяволов» намного качественнее, в первом туре они хорошо выглядели против сильных Нидерландов и сохранили отличные шансы на выход из группы. Грузия же тоже имеет неплохих футболистов, которые при поддержке домашних трибун показали бешеную самоотдачу в игре против Португалии. Вероятно, «Крестоносцы» вновь смогут доставить проблемы топовой сборной, но теперь и их не будут недооценивать.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.79.

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