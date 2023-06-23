Румыния — Украина: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U-21 24 июня 2023 года
24 июня сборные Румынии и Украины сойдутся во втором туре группового этапа чемпионата Европы среди футболистов до 21 года. Игра пройдет на Национальном стадионе в Бухаресте и начнется в 19.00 по московскому времени. Встречу рассудит бригада датчанина Мортена Крога. В России легально не показывают турнир.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение украинцам: поставить на успех желто-синих можно с коэффициентом 2.13, что составляет приблизительно 46% вероятности. Выигрыш «карпатских ребят» доступен за 3.47 (27%), на ничью дана такая же котировка.
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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают преимущество гостей:
• 1:1 идут за 6.00;
• 1:0 в пользу Украины — за 7.75.
• 0:0 — за 8.00.
Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.86. В первом туре желто-синие отличились дважды, «карпатские ребята» — ни разу.
Рынок на обмен точными ударами можно взять за 1.78, вариант «обе забьют — нет» — за 2.03.
Прогноз и ставка на матч Евро-2023 среди команд U21 Румыния — Украина
«Карпатские ребята» — одни из слабейших участников турнира. В первом туре сборная Эмила Сэндоя влетела Испании (0:3), а в ее составе нет ни одного футболиста из топ-5 лиг Европы. Более того, за пределами Румынии выступает всего два игрока.
Ростер украинцев выглядит намного мощнее: там есть хороший костяк из сильной академии «Шахтера», а главная звезда команды Михаил Мудрик уже выступает за «Челси» и является самым дорогим футболистом турнира, по данным Transfermarkt. В первом туре желто-синие без проблем разделались с более качественной Хорватией (2:0), вряд ли румыны создадут им проблемы.
Рекомендуемая ставка: победа Украины за 2.13.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9