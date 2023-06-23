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Румыния — Украина: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U-21 24 июня 2023 года

Прогноз на матч Евро-2023 среди команд U-21 Румыния — Украина 24 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Михаил Мудрик (Украина).
Фото Global Look Press

24 июня сборные Румынии и Украины сойдутся во втором туре группового этапа чемпионата Европы среди футболистов до 21 года. Игра пройдет на Национальном стадионе в Бухаресте и начнется в 19.00 по московскому времени. Встречу рассудит бригада датчанина Мортена Крога. В России легально не показывают турнир.

Чемпионат Европы U21. Группа B
24 июн, 19:00. ()
Румыния U21
Украина U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение украинцам: поставить на успех желто-синих можно с коэффициентом 2.13, что составляет приблизительно 46% вероятности. Выигрыш «карпатских ребят» доступен за 3.47 (27%), на ничью дана такая же котировка.

Ждете вторую победу Украины на турнире? Ставка в 1000 рублей на команду Руслана Ротаня при благоприятном результате принесет 2130 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают преимущество гостей:

• 1:1 идут за 6.00;

• 1:0 в пользу Украины — за 7.75.

• 0:0 — за 8.00.

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.86. В первом туре желто-синие отличились дважды, «карпатские ребята» — ни разу.

Рынок на обмен точными ударами можно взять за 1.78, вариант «обе забьют — нет» — за 2.03.

Юрген Эккеленкамп (Нидерланды) в&nbsp;матче против Бельгии. Португалия — Нидерланды: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 24 июня 2023 года

Прогноз и ставка на матч Евро-2023 среди команд U21 Румыния — Украина

«Карпатские ребята» — одни из слабейших участников турнира. В первом туре сборная Эмила Сэндоя влетела Испании (0:3), а в ее составе нет ни одного футболиста из топ-5 лиг Европы. Более того, за пределами Румынии выступает всего два игрока.

Ростер украинцев выглядит намного мощнее: там есть хороший костяк из сильной академии «Шахтера», а главная звезда команды Михаил Мудрик уже выступает за «Челси» и является самым дорогим футболистом турнира, по данным Transfermarkt. В первом туре желто-синие без проблем разделались с более качественной Хорватией (2:0), вряд ли румыны создадут им проблемы.

Рекомендуемая ставка: победа Украины за 2.13.

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Португалия — Нидерланды: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 24 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
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 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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 9
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Александр Соболев

Спартак

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