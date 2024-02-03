3 февраля в 20-м туре бундеслиги «Бавария» примет гладбахскую «Боруссию». Поединок пройдет на «Альянц Арене». Начало — в 17.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Тобиаса Штилера. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» с 17.25 мск.

Эксперты не сомневаются в победе «Баварии»: поставить на красных можно с коэффициентом 1.15, это около 82% вероятности. Ничью оценили в 9.00 (11%). Триумф «жеребят» предложен с котировкой 14.75 (7%).

В прошлом сезоне «Боруссия» не уступила мюнхенцам на «Альянц Арене» (1:1). Если считаете, что гости снова наберут очки, вас ждет рынок Х2 за 5.70.

Тотал больше 3.5 мяча дали за 1.63, ТМ 3.5 представлен за 2.26. Опцию «обе забьют» можно взять за 1.75, обратный вариант — за 2.06.

В предыдущей домашней игре парни Томаса Тухеля одолели «Унион» и не пропустили (1:0). Еще один «сухарь» Мануэля Нойера доступен за 2.16.

Специалисты считают, что счет откроет Харри Кейн. Дебютный гол в исполнении лучшего бомбардира бундеслиги идет за 3.00.

Пять самых вероятных итога противостояния, по версии букмекеров, указывают на успех мюнхенцев: