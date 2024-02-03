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3 февраля, 12:15

«Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах: где смотреть матч бундеслиги 3 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах 3 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Мануэль Нойер («Бавария»).
Фото Global Look Press

3 февраля в 20-м туре бундеслиги «Бавария» примет гладбахскую «Боруссию». Поединок пройдет на «Альянц Арене». Начало — в 17.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Тобиаса Штилера. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» с 17.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 20-й тур
03 февр, 17:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
3:1
Боруссия М

Эксперты не сомневаются в победе «Баварии»: поставить на красных можно с коэффициентом 1.15, это около 82% вероятности. Ничью оценили в 9.00 (11%). Триумф «жеребят» предложен с котировкой 14.75 (7%).

В прошлом сезоне «Боруссия» не уступила мюнхенцам на «Альянц Арене» (1:1). Если считаете, что гости снова наберут очки, вас ждет рынок Х2 за 5.70.

Тотал больше 3.5 мяча дали за 1.63, ТМ 3.5 представлен за 2.26. Опцию «обе забьют» можно взять за 1.75, обратный вариант — за 2.06.

В предыдущей домашней игре парни Томаса Тухеля одолели «Унион» и не пропустили (1:0). Еще один «сухарь» Мануэля Нойера доступен за 2.16.

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Специалисты считают, что счет откроет Харри Кейн. Дебютный гол в исполнении лучшего бомбардира бундеслиги идет за 3.00.

Пять самых вероятных итога противостояния, по версии букмекеров, указывают на успех мюнхенцев:

  • 3:0 — за 7.75;
  • 2:0 — за 8.50;
  • 3:1 и 4:0 — за 9.25;
  • 2:1 — за 10.25.
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ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Бундеслига
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Краснодар – Рубин
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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