3 февраля «Милан» приедет в гости к «Фрозиноне» в 23-м туре чемпионата Италии. Команды сойдутся на стадионе «Бенито Стирпе». Главный судья Лука Пайретто даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 19.55 мск.

Букмекеры отдали предпочтение коллективу Стефано Пиоли. На успех красно-черных доступна котировка 1.66, это приблизительно 57% вероятности. Триумф «Фрозиноне» предложили за 4.84 (20%), ничью — за 4.25 (23%).

Для подстраховки вы можете взять победу одного из клубов с учетом форы: Ф1(+1) ждет вас за 1.74, рынок Ф2(-1) — за 2.08.

В первом круге «Милан» уверенно разобрался с желто-синими на «Сан-Сиро» (3:1). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.30.

Считаете, что команды обменяются голами? Это событие оценили в 1.66. «Обе забьют — нет» дали за 2.21.

Прогноз и ставка на матч «Фрозиноне» — «Милан»

В шести играх 2024 года красно-черные не пропустили лишь однажды — от «Эмполи» с предпоследнего места таблицы (3:0). При этом все поединки пробили «верх» по результативным ударам. Желто-синие в нынешнем сезоне ушли с поля без гола в домашней встрече только раз — в начале декабря против «Торино» (0:0). Так что грядущая битва соперников обещает быть веселой — тем более в первом круге на «Сан-Сиро» они оформили четыре мяча на двоих, а дело закончилось победой миланцев (3:1).

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.84.