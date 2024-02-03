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3 февраля, 10:15

«Фрозиноне» — «Милан»: прогноз на матч серии А 3 февраля 2024 года

Прогноз на матч серии А «Фрозиноне» — «Милан» 3 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Милан» — «Фрозиноне».
Фото Global Look Press

3 февраля «Милан» приедет в гости к «Фрозиноне» в 23-м туре чемпионата Италии. Команды сойдутся на стадионе «Бенито Стирпе». Главный судья Лука Пайретто даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 19.55 мск.

Италия. Серия А. 23-й тур
03 февр, 20:00. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
2:3
Милан

Букмекеры отдали предпочтение коллективу Стефано Пиоли. На успех красно-черных доступна котировка 1.66, это приблизительно 57% вероятности. Триумф «Фрозиноне» предложили за 4.84 (20%), ничью — за 4.25 (23%).

Для подстраховки вы можете взять победу одного из клубов с учетом форы: Ф1(+1) ждет вас за 1.74, рынок Ф2(-1) — за 2.08.

В первом круге «Милан» уверенно разобрался с желто-синими на «Сан-Сиро» (3:1). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.30.

Считаете, что команды обменяются голами? Это событие оценили в 1.66. «Обе забьют — нет» дали за 2.21.

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Прогноз и ставка на матч «Фрозиноне» — «Милан»

В шести играх 2024 года красно-черные не пропустили лишь однажды — от «Эмполи» с предпоследнего места таблицы (3:0). При этом все поединки пробили «верх» по результативным ударам. Желто-синие в нынешнем сезоне ушли с поля без гола в домашней встрече только раз — в начале декабря против «Торино» (0:0). Так что грядущая битва соперников обещает быть веселой — тем более в первом круге на «Сан-Сиро» они оформили четыре мяча на двоих, а дело закончилось победой миланцев (3:1).

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.84.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Фрозиноне
Серия А
0
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«Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах: где смотреть матч бундеслиги 3 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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 8
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