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«Интер» — «Верона»: где смотреть матч серии А 14 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Верона» 14 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Эдин Джеко.
Фото Global Look Press

14 января в 18-м туре серии А «Интер» сразится с «Вероной». Встреча команд состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», трансляция стартует в 21.40 мск. Главным арбитром назначен Микаэль Фаббри.

Италия. Серия А. 18-й тур
14 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Верона

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что «Интер» легко заберет три очка. На победу миланского клуба можно поставить за 1.32, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья идет за 6.10 (16%), триумф «Вероны» оценен крупнейшими в линии 9.70 (9%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного успеха выплата составит 9700 рублей.

В 15 матчах «Верона» всего трижды зацепила очки у «Интера» — каждый раз играла вничью. Верите, что «мастифы» снова поставят фавориту подножку? Вариант Х2 предложен за 3.60.

Также вы можете подстраховать гостей либо улучшить коэффициент на хозяев: Ф2(+1.5) идет за 2.00, Ф1(-1.5) — за 1.87.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.50. Из пяти последних матчей в трех случаях команды пробили «верх».

Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» доступны за одинаковые 1.90.

Кто забьет за «Интер» в отсутствие Ромелу Лукаку? На точный удар Лаутаро и Джеко котировка — 2.20, на Мхитаряна — 3.00.

Нападающий &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Маркус Рэшфорд в&nbsp;матче с &laquo;Ноттингемом&raquo;. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Холанн и Рэшфорд сделают дерби незабываемым

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве хозяев:

  • их победа 2:0 идет за 6.60;

  • 1:0 — за 8.00;

  • 3:0 — за 8.20.

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ФК Верона
ФК Интер (Интернационале)
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«Лечче» — «Милан»: где смотреть матч серии А 14 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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