«Лечче» — «Милан»: где смотреть матч серии А 14 января 2023 года онлайн в прямом эфире
«Милан» в матче 18-го тура серии А отправится на выезд к «Лечче». Игра пройдет на стадионе «Виа Дель Маре», стартовый свисток арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 19.55 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, россонери являются однозначными фаворитами встречи: поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.70, вероятность — приблизительно 57%. Выигрыш хозяев доступен за 5.50 (18%), даже ничья предложена с меньшей котировкой — 3.90 (25%).
Согласны с экспертами и ждете победу «Милана»? Ставка в 1000 рублей на успех красно-черных при благоприятном исходе принесет 1700 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи отражают серьезное преимущество команды Стефано Пиоли:
• победа «Милана» 1:0 идет за 6.20;
• ничья 1:1 — за 6.90;
• успех гостей 2:0 — за 7.20.
«Лечче» идет в середине турнирной таблицы, но в последних матчах набрал хорошую форму и не проигрывает в серии А уже на протяжении пяти туров, в которых обыграл идущие в зоне еврокубков «Аталанту» и «Лацио» (по 2:1). Считаете, что желто-красные как минимум не уступят и в предстоящем матче? Этот рынок оценен в 2.23.
Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86.
В прошлом сезоне команды выдали два результативных матча: 2:2 и 4:1 (победа «Милана»). Поставить на то, что в предстоящей встрече снова отличатся оба коллектива, можно с коэффициентом 1.96, обратный рынок оценен в 1.84.
Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на то, что россонери победят и отличатся обе команды, можно взять за 3.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2