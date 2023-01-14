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Сегодня, 17:15

«Лечче» — «Милан»: где смотреть матч серии А 14 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Лечче» — «Милан» 14 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Шарль де Кетеларе «Милан».
Фото Global Look Press

«Милан» в матче 18-го тура серии А отправится на выезд к «Лечче». Игра пройдет на стадионе «Виа Дель Маре», стартовый свисток арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 19.55 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
14 янв, 20:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Милан

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, россонери являются однозначными фаворитами встречи: поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.70, вероятность — приблизительно 57%. Выигрыш хозяев доступен за 5.50 (18%), даже ничья предложена с меньшей котировкой — 3.90 (25%).

Согласны с экспертами и ждете победу «Милана»? Ставка в 1000 рублей на успех красно-черных при благоприятном исходе принесет 1700 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи отражают серьезное преимущество команды Стефано Пиоли:

• победа «Милана» 1:0 идет за 6.20;

• ничья 1:1 — за 6.90;

• успех гостей 2:0 — за 7.20.

«Лечче» идет в середине турнирной таблицы, но в последних матчах набрал хорошую форму и не проигрывает в серии А уже на протяжении пяти туров, в которых обыграл идущие в зоне еврокубков «Аталанту» и «Лацио» (по 2:1). Считаете, что желто-красные как минимум не уступят и в предстоящем матче? Этот рынок оценен в 2.23.

Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола доступен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.86.

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В прошлом сезоне команды выдали два результативных матча: 2:2 и 4:1 (победа «Милана»). Поставить на то, что в предстоящей встрече снова отличатся оба коллектива, можно с коэффициентом 1.96, обратный рынок оценен в 1.84.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на то, что россонери победят и отличатся обе команды, можно взять за 3.90.

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«Лечче» — «Милан»: прогноз на матч серии А 14 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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