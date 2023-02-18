«Интер» — «Удинезе»: где смотреть матч серии А 18 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
18 февраля в 23-м туре чемпионата Италии «Интер» схлестнется с «Удинезе». Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.40 мск. Главный арбитр — Федерико Дионизи.
Букмекеры считают «Интер» безусловным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.44, вероятность такого исхода — примерно 69%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Удинезе» — за 7.60 (11%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 7600 рублей, а чистая прибыль составит 6600 рублей.
Матч первого круга завершился уверенной победой «Удинезе» со счетом 3:1. Вариант Х2 оценен в 2.90.
Три из четырех последних матчей между командами завершились «верхом» по голам. ТБ 2.5 предложено взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10.
Только в одной встрече из пяти предыдущих с участием «Интера» состоялся обмен голами. Условие «обе забьют» идет за 1.96, «обе забьют — нет» — за 1.84.
Лаутаро Мартинес забил 12 мячей в этом сезоне и делит второе место в гонке бомбардиров серии А с Адемолой Лукманом из «Аталанты». Результативный удар форварда «Интера» по воротам «Удинезе» доступен за 2.45.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2