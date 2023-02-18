Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:15

«Интер» — «Удинезе»: где смотреть матч серии А 18 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Удинезе» 18 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лаутаро Мартинес.
Фото Global Look Press

18 февраля в 23-м туре чемпионата Италии «Интер» схлестнется с «Удинезе». Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.40 мск. Главный арбитр — Федерико Дионизи.

Италия. Серия А. 23-й тур
18 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Удинезе

Букмекеры считают «Интер» безусловным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.44, вероятность такого исхода — примерно 69%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Удинезе» — за 7.60 (11%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 7600 рублей, а чистая прибыль составит 6600 рублей.

Матч первого круга завершился уверенной победой «Удинезе» со счетом 3:1. Вариант Х2 оценен в 2.90.

Три из четырех последних матчей между командами завершились «верхом» по голам. ТБ 2.5 предложено взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10.

Только в одной встрече из пяти предыдущих с участием «Интера» состоялся обмен голами. Условие «обе забьют» идет за 1.96, «обе забьют — нет» — за 1.84.

Роберто Фирмино и&nbsp;Вирджил ван Дейк. «Ньюкасл» — «Ливерпуль»: возвращение Фирмино и ван Дейка не спасет команду Клоппа от проблем


Лаутаро Мартинес забил 12 мячей в этом сезоне и делит второе место в гонке бомбардиров серии А с Адемолой Лукманом из «Аталанты». Результативный удар форварда «Интера» по воротам «Удинезе» доступен за 2.45.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Удинезе
0
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Боруссия» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 18 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости