18 февраля в 23-м туре чемпионата Италии «Интер» схлестнется с «Удинезе». Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.40 мск. Главный арбитр — Федерико Дионизи.

Букмекеры считают «Интер» безусловным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.44, вероятность такого исхода — примерно 69%. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Удинезе» — за 7.60 (11%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 7600 рублей, а чистая прибыль составит 6600 рублей.

Матч первого круга завершился уверенной победой «Удинезе» со счетом 3:1. Вариант Х2 оценен в 2.90.

Три из четырех последних матчей между командами завершились «верхом» по голам. ТБ 2.5 предложено взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10.

Только в одной встрече из пяти предыдущих с участием «Интера» состоялся обмен голами. Условие «обе забьют» идет за 1.96, «обе забьют — нет» — за 1.84.



Лаутаро Мартинес забил 12 мячей в этом сезоне и делит второе место в гонке бомбардиров серии А с Адемолой Лукманом из «Аталанты». Результативный удар форварда «Интера» по воротам «Удинезе» доступен за 2.45.