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Сегодня, 14:15

«Бавария» — «Байер»: где смотреть матч бундеслиги 15 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Бавария» — «Байер» 15 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Альфонсо Дэвис и Харри Кейн («Бавария»).
Фото Global Look Press

15 сентября в четвертом туре бундеслиги «Байер» приедет в Мюнхен в гости к «Баварии». Встреча на «Альянц Арене» начнется в 21.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Даниэля Шлагера. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» с 21.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 4-й тур
15 сент, 21:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Байер

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех мюнхенцев можно с коэффициентом 1.59, это около 59% вероятности. Ничья оценена в 4.97 (20%). Триумф «аптекарей» предложен с котировкой 4.87 (21%).

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Из шести недавних разборок соперников лишь две не пробили «верх» по точным выстрелам. Тотал больше трех голов идет за 1.45, ТМ 3 — за 2.80.

Последний визит леверкузенцев на «Альянц Арену» закончился звонким разгромом (0:4). А сезоном ранее «львы» получили в свои ворота пять пробоин на «Бай-Арене» (1:5). Индивидуальный тотал красных больше 2.5 мяча доступен за 2.00.

«Бавария» и «Байер» обменялись результативными ударами в трех из пяти прошлых встреч в Мюнхене. «Обе забьют» дали за 1.42, обратный вариант — за 2.90.

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Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Харри Кейна. Гол в исполнении англичанина можно взять за 1.56.

Виктория парней Томаса Тухеля с форой (-1) представлена за 1.88. Если предполагаете, что коллектив Хаби Алонсо навяжет фавориту борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.97.

Пять самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на выигрыш мюнхенцев или ничью:

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Байер
Бундеслига
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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