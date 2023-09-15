15 сентября в четвертом туре бундеслиги «Байер» приедет в Мюнхен в гости к «Баварии». Встреча на «Альянц Арене» начнется в 21.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Даниэля Шлагера. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» с 21.25 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех мюнхенцев можно с коэффициентом 1.59, это около 59% вероятности. Ничья оценена в 4.97 (20%). Триумф «аптекарей» предложен с котировкой 4.87 (21%).

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Из шести недавних разборок соперников лишь две не пробили «верх» по точным выстрелам. Тотал больше трех голов идет за 1.45, ТМ 3 — за 2.80.

Последний визит леверкузенцев на «Альянц Арену» закончился звонким разгромом (0:4). А сезоном ранее «львы» получили в свои ворота пять пробоин на «Бай-Арене» (1:5). Индивидуальный тотал красных больше 2.5 мяча доступен за 2.00.

«Бавария» и «Байер» обменялись результативными ударами в трех из пяти прошлых встреч в Мюнхене. «Обе забьют» дали за 1.42, обратный вариант — за 2.90.

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Харри Кейна. Гол в исполнении англичанина можно взять за 1.56.

Виктория парней Томаса Тухеля с форой (-1) представлена за 1.88. Если предполагаете, что коллектив Хаби Алонсо навяжет фавориту борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.97.

Пять самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на выигрыш мюнхенцев или ничью:

2:1 — за 8.25;

3:1 и 1:1 — за 10.25;

0:0 — за 11.00;

2:0 — за 11.25.

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