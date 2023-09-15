«Бавария» — «Байер»: где смотреть матч бундеслиги 15 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
15 сентября в четвертом туре бундеслиги «Байер» приедет в Мюнхен в гости к «Баварии». Встреча на «Альянц Арене» начнется в 21.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Даниэля Шлагера. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» с 21.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех мюнхенцев можно с коэффициентом 1.59, это около 59% вероятности. Ничья оценена в 4.97 (20%). Триумф «аптекарей» предложен с котировкой 4.87 (21%).
Допускаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае удачного итога принесет 4970 рублей.
Из шести недавних разборок соперников лишь две не пробили «верх» по точным выстрелам. Тотал больше трех голов идет за 1.45, ТМ 3 — за 2.80.
Последний визит леверкузенцев на «Альянц Арену» закончился звонким разгромом (0:4). А сезоном ранее «львы» получили в свои ворота пять пробоин на «Бай-Арене» (1:5). Индивидуальный тотал красных больше 2.5 мяча доступен за 2.00.
«Бавария» и «Байер» обменялись результативными ударами в трех из пяти прошлых встреч в Мюнхене. «Обе забьют» дали за 1.42, обратный вариант — за 2.90.
Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Харри Кейна. Гол в исполнении англичанина можно взять за 1.56.
Виктория парней Томаса Тухеля с форой (-1) представлена за 1.88. Если предполагаете, что коллектив Хаби Алонсо навяжет фавориту борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.97.
Пять самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на выигрыш мюнхенцев или ничью:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0