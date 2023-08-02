Месси забил три мяча в двух матчах за «Интер Майами». Получится ли у него протащить клуб в 1/8 Кубка североамериканских лиг?
3 августа Лионель Месси проведет третий матч в составе «Интер Майами». На этот раз новый клуб аргентинца сыграет в 1/16 финала Кубка североамериканских лиг с «Орландо Сити». Игра пройдет на «Драйв Пинк Стэдиум» и начнется в 3.00 по московскому времени, в России она транслироваться не будет.
«Интер» — серьезный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу Месси и компании в основное время можно поставить с коэффициентом 1.73, что примерно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.99 (25%), успех «Орландо» — за 4.61 (18%).
Ставка в 1000 рублей на гостевую команду в случае ее сенсационного выигрыша принесет выплату в 4610 рублей, а чистая прибыль составит 3610 рублей.
Кстати, «Орландо» уступил «Интеру» только в одном из семи последних матчей. Скажется ли фактор Месси и Бускетса на результате? Вариант Х2 идет за 2.12.
Эксперты убеждены, что соперники пробьют «верх» по голам: ТБ 2.5 доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.42.
Два и более гола в исполнении «Интера» можно взять за 1.59, больше одного у «Орландо» — за 1.85.
Клуб из Майами обменялся результативными ударами с соперниками в шести из восьми последних матчей, поэтому стоит присмотреться к варианту «обе забьют» за 1.58.
Проход «Интера» в следующий раунд котируется за 1.58, «Орландо» — за 2.36.
Прогноз и ставка на матч «Интер Майами» — «Орландо Сити»
Уже после двух матчей очевидно — Месси делает разницу. До его прихода «Майами» шел на серии из шести игр без побед, а теперь выиграл две встречи подряд. Причем Лео в обоих случаях стал автором победных голов.
«Орландо» на групповом этапе турнира одержал две натужные победы, причем хьюстонское «Динамо» удалось побороть только в серии пенальти. Пропустил «Сити» довольно много — три гола. Учитывая, как мощно играет Месси и как тащит атаку своей команды, с такой неважной обороной гостям будет трудно остановить аргентинца.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0