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Месси забил три мяча в двух матчах за «Интер Майами». Получится ли у него протащить клуб в 1/8 Кубка североамериканских лиг?

Прогноз на матч Кубка североамериканских лиг «Интер Майами» — «Орландо Сити» 3 августа 2023 года
Евгений Коростелев
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Лионель Месси.
Фото Getty Images

3 августа Лионель Месси проведет третий матч в составе «Интер Майами». На этот раз новый клуб аргентинца сыграет в 1/16 финала Кубка североамериканских лиг с «Орландо Сити». Игра пройдет на «Драйв Пинк Стэдиум» и начнется в 3.00 по московскому времени, в России она транслироваться не будет.

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«Интер» — серьезный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу Месси и компании в основное время можно поставить с коэффициентом 1.73, что примерно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.99 (25%), успех «Орландо» — за 4.61 (18%).

Ставка в 1000 рублей на гостевую команду в случае ее сенсационного выигрыша принесет выплату в 4610 рублей, а чистая прибыль составит 3610 рублей.

Кстати, «Орландо» уступил «Интеру» только в одном из семи последних матчей. Скажется ли фактор Месси и Бускетса на результате? Вариант Х2 идет за 2.12.

Эксперты убеждены, что соперники пробьют «верх» по голам: ТБ 2.5 доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.42.

Два и более гола в исполнении «Интера» можно взять за 1.59, больше одного у «Орландо» — за 1.85.

Клуб из Майами обменялся результативными ударами с соперниками в шести из восьми последних матчей, поэтому стоит присмотреться к варианту «обе забьют» за 1.58.

Проход «Интера» в следующий раунд котируется за 1.58, «Орландо» — за 2.36.

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Прогноз и ставка на матч «Интер Майами» — «Орландо Сити»

Уже после двух матчей очевидно — Месси делает разницу. До его прихода «Майами» шел на серии из шести игр без побед, а теперь выиграл две встречи подряд. Причем Лео в обоих случаях стал автором победных голов.

«Орландо» на групповом этапе турнира одержал две натужные победы, причем хьюстонское «Динамо» удалось побороть только в серии пенальти. Пропустил «Сити» довольно много — три гола. Учитывая, как мощно играет Месси и как тащит атаку своей команды, с такой неважной обороной гостям будет трудно остановить аргентинца.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.73.

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Лионель Месси
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер Майами
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
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6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
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 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
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 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
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 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
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