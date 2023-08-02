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Сегодня, 12:15

«Родина Медиа» — «Динамо» Вологда: где смотреть матч Кубка России 2 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Родина Медиа» — «Динамо» Вологда 2 августа 2023 года
Евгений Коростелев
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Дмитрий Тарасов и T-Killah.
Фото Телеграм-канал «Родина Медиа»

2 августа победитель последнего сезона МФЛ «Родина Медиа» в стартовом раунде Кубка России сыграет с вологодским «Динамо». Игру примет стадион «Спартаковец», она начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 16.15 мск.

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Букмекерская компания Olimpbet оценила шансы команд как равные. На победу в основное время можно поставить за 2.63, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.19 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «Родину Медиа» в случае ее победы выплата составит 2630 рублей.

Верите, что «Родина» не проиграет в основное время? Вариант 1Х идет за 1.44.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.88.

На то, что отличатся обе команды, коэффициент — 1.64. Однако «Динамо» не пропустило в четырех из пяти предыдущих матчей, так что лучше присмотреться к варианту «обе забьют — нет» за 2.12.

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На голы в обоих таймах можно поставить за 1.73. Если же считаете, что одна из 45-минуток получится «сухой», возьмите противоположный вариант за 1.97.

Проход «Родины Медиа» в 1/128 Кубка России с учетом серии пенальти доступен за 1.85, «Динамо» — за 1.89.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Вологда)
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Месси забил три мяча в двух матчах за «Интер Майами». Получится ли у него протащить клуб в 1/8 Кубка североамериканских лиг?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
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 - : -
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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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