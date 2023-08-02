«Родина Медиа» — «Динамо» Вологда: где смотреть матч Кубка России 2 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
2 августа победитель последнего сезона МФЛ «Родина Медиа» в стартовом раунде Кубка России сыграет с вологодским «Динамо». Игру примет стадион «Спартаковец», она начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 16.15 мск.
Букмекерская компания Olimpbet оценила шансы команд как равные. На победу в основное время можно поставить за 2.63, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.19 (24%).
При ставке в 1000 рублей на «Родину Медиа» в случае ее победы выплата составит 2630 рублей.
Верите, что «Родина» не проиграет в основное время? Вариант 1Х идет за 1.44.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.88.
На то, что отличатся обе команды, коэффициент — 1.64. Однако «Динамо» не пропустило в четырех из пяти предыдущих матчей, так что лучше присмотреться к варианту «обе забьют — нет» за 2.12.
На голы в обоих таймах можно поставить за 1.73. Если же считаете, что одна из 45-минуток получится «сухой», возьмите противоположный вариант за 1.97.
Проход «Родины Медиа» в 1/128 Кубка России с учетом серии пенальти доступен за 1.85, «Динамо» — за 1.89.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0