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Сегодня, 10:15

2DROTS — «Сахалин»: прогноз на матч Кубка России 2 августа 2023 года

Прогноз на матч Кубка России 2DROTS — «Сахалин» 2 августа 2023 года
Евгений Коростелев
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2DROTS.
Фото Телеграм-канал 2DROTS

2 августа в первом раунде Пути регионов Кубка России один из гигантов медиафутбола 2DROTS сыграет с клубом второй лиги «Сахалином». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Москвич», в прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают 2DROTS фаворитом матча. На победу блогеров в основное время можно поставить с коэффициентом 1.80, вероятность исхода — примерно 55%. Ничья доступна за 3.91 (21%), успех «Сахалина» — за 3.79 (24%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 3790 рублей, а чистая прибыль составит 2790 рублей.

Вариант «победа «Сахалина» или ничья» предложен за 1.92. Команда Юрия Дроздова не знает поражений на протяжении девяти последних игр.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.10.

«Сахалин» очень часто обменивается голами с соперниками — это произошло в шести из семи предыдущих встреч. Условие «обе забьют» можно оформить за 1.64, «обе забьют — нет» — за 2.12.

Эксперты уверены, что 2DROTS пройдут дальше по итогам основного времени и серии пенальти за 1.44. Если же верите в клуб из Южно-Сахалинска, то возьмите их триумф за 2.65.

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Прогноз и ставка на матч 2DROTS — «Сахалин»

Как показывает практика, медиафутбольные команды не только способны на равных соперничать с клубами второй лиги, но и проходить их в официальных турнирах. В прошлом сезоне 2DROTS в первом раунде Кубка разгромили «Чертаново» (3:0), а во втором в серии пенальти обидно уступили «Текстильщику».

«Сахалин» — команда не сильнее «Текстильщика» и, учитывая результаты прошлого сезона, слабее ногинского «Знамени», который уже вылетел из соревнования от «Амкала». 2DROTS, которые на этот раз подойдут к игре еще серьезнее и прокачаннее, вряд ли допустят новую ошибку.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.80.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК 2Drots
ФК Сахалин
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«Астана» — «Динамо Загреб»: прогноз на матч Лиги чемпионов 2 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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