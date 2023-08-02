2DROTS — «Сахалин»: прогноз на матч Кубка России 2 августа 2023 года
2 августа в первом раунде Пути регионов Кубка России один из гигантов медиафутбола 2DROTS сыграет с клубом второй лиги «Сахалином». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Москвич», в прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают 2DROTS фаворитом матча. На победу блогеров в основное время можно поставить с коэффициентом 1.80, вероятность исхода — примерно 55%. Ничья доступна за 3.91 (21%), успех «Сахалина» — за 3.79 (24%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 3790 рублей, а чистая прибыль составит 2790 рублей.
Вариант «победа «Сахалина» или ничья» предложен за 1.92. Команда Юрия Дроздова не знает поражений на протяжении девяти последних игр.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.10.
«Сахалин» очень часто обменивается голами с соперниками — это произошло в шести из семи предыдущих встреч. Условие «обе забьют» можно оформить за 1.64, «обе забьют — нет» — за 2.12.
Эксперты уверены, что 2DROTS пройдут дальше по итогам основного времени и серии пенальти за 1.44. Если же верите в клуб из Южно-Сахалинска, то возьмите их триумф за 2.65.
Прогноз и ставка на матч 2DROTS — «Сахалин»
Как показывает практика, медиафутбольные команды не только способны на равных соперничать с клубами второй лиги, но и проходить их в официальных турнирах. В прошлом сезоне 2DROTS в первом раунде Кубка разгромили «Чертаново» (3:0), а во втором в серии пенальти обидно уступили «Текстильщику».
«Сахалин» — команда не сильнее «Текстильщика» и, учитывая результаты прошлого сезона, слабее ногинского «Знамени», который уже вылетел из соревнования от «Амкала». 2DROTS, которые на этот раз подойдут к игре еще серьезнее и прокачаннее, вряд ли допустят новую ошибку.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0