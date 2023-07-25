«Динамо» Загреб — «Астана»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 25 июля 2023 года
25 июля в Лиге чемпионов состоятся первые матчи второго квалификационного раунда. В одном из них в Загребе на арене «Максимир» сойдутся хорватское «Динамо» и казахстанская «Астана». Игра начнется в 21.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Гуильермо Куадра Фернандес.
«Динамо» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу хорватской команды можно поставить с коэффициентом 1.36, вероятность этого исхода — около 73%. Успех «Астаны» котируется за 9.25 (7%), ничья — за 4.98 (20%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их неожиданного выигрыша выплата составит 9250 рублей.
Также можете подстраховать клуб из Казахстана и взять вариант «победа «Астаны» или ничья» за 3.22.
Успех гостей с форой (+1.5) мяча предложен за 1.74, а Ф1(-1.5) идет за 2.10.
Отличный коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 1.99. Правда, три + мяча было забито только в трех из семи последних матчей с участием «Астаны».
Эксперты не верят в обмен результативными атаками, поэтому на «обе забьют» коэффициент — 2.35, на «обе забьют — нет» — 1.55.
Перед первым матчем можно сделать ставку на проход одной из команд: триумф «Динамо» доступен за 1.26, «Астаны» — за 3.85.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Загреб — «Астана»
«Динамо» только начинает путь в турнире, а вот «Астана» уже преодолела один раунд, причем с трудом прошла других динамовцев — из Тбилиси (1:1 и 2:1). Первый матч второго раунда состоится в Загребе, что является большим подспорьем для хозяев — на родном поле они проиграли только одну из 10 последних встреч, а в прошлом сезоне одолели в ЛЧ «Челси» (1:0).
По уровню «Динамо» значительно превосходит «Астану», а класс ее игроков выше, чем у соперника. Например, в воротах стоит основной голкипер сборной Хорватии Ливакович, а в составе есть еще несколько сборников. Так что на «Максимире» хозяева должны побеждать. Однако учитывая, что «Астана» довольно плотно играет в обороне, а матчи с ее участием редко получаются результативными, стоит ждать засушливой игры.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 3.5 за 1.77.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1