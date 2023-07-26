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«Оренбург» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России 26 июля 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — ЦСКА 26 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ПФК ЦСКА., Telegram

26 июля ЦСКА в первом туре группового этапа Кубка России приедет в гости к «Оренбургу». Игра пройдет на стадионе «Газовик» и стартует в 16.15 по московскому времени. Главный судья — Павел Кукуян. В прямом эфире начиная с 16.00 мск встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Кубок России. Группа A
26 июл, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: поставить на триумф ЦСКА предлагают с коэффициентом 2.01, что составляет примерно 46% вероятности. Выигрыш сине-белых оценен в 3.43 (29%). Котировка на ничью — 3.93 (25%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на раздел очков в случае удачного исхода принесет 3930 рублей.

Виктория «Оренбурга» с форой (0) идет за 2.57. Если верите в армейцев, но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.51.

Команды огорчили друг друга в обоих матчах минувшего сезона РПЛ. Обмен голами представлен за 1.59, обратный рынок — за 2.34.

В пяти подряд очных поединках оппоненты неизменно пробивали «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.26.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом дали за 7.00.

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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — ЦСКА

В новом сезоне армейцы стартовали с двух проигрышей — сначала от «Зенита» в Суперкубке России (0:0, 4:5 по пенальти). А в первом туре РПЛ влетели «Уралу» в Екатеринбурге (1:2). Теперь действующий обладатель Кубка России попробует не уступить в третий раз подряд.

«Оренбург» тоже открыл чемпионат с поражения «Спартаку» на «Открытие Арене» (2:3). Команда Иржи Ярошика достойно смотрелась против красно-белых, а решающий мяч пропустила только на первой минуте компенсированного времени. Но это не делает хозяев стадиона «Газовик» фаворитами против ЦСКА: красно-синие ни разу не проиграли в Оренбурге (три победы и ничья), а в пяти последних играх ни разу не огорчили соперника меньше двух раз.

Парни Владимира Федотова преисполнены мотивацией исправиться за неудачные результаты на старте сезона и сделают все, чтобы забить как минимум не меньше хозяев.

Рекомендуемая ставка: ЦСКА не уступит и ТБ 2.5 за 2.18.

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Футбол
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ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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