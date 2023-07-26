«Оренбург» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России 26 июля 2023 года
26 июля ЦСКА в первом туре группового этапа Кубка России приедет в гости к «Оренбургу». Игра пройдет на стадионе «Газовик» и стартует в 16.15 по московскому времени. Главный судья — Павел Кукуян. В прямом эфире начиная с 16.00 мск встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: поставить на триумф ЦСКА предлагают с коэффициентом 2.01, что составляет примерно 46% вероятности. Выигрыш сине-белых оценен в 3.43 (29%). Котировка на ничью — 3.93 (25%).
Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на раздел очков в случае удачного исхода принесет 3930 рублей.
Виктория «Оренбурга» с форой (0) идет за 2.57. Если верите в армейцев, но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.51.
Команды огорчили друг друга в обоих матчах минувшего сезона РПЛ. Обмен голами представлен за 1.59, обратный рынок — за 2.34.
В пяти подряд очных поединках оппоненты неизменно пробивали «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.26.
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом дали за 7.00.
Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — ЦСКА
В новом сезоне армейцы стартовали с двух проигрышей — сначала от «Зенита» в Суперкубке России (0:0, 4:5 по пенальти). А в первом туре РПЛ влетели «Уралу» в Екатеринбурге (1:2). Теперь действующий обладатель Кубка России попробует не уступить в третий раз подряд.
«Оренбург» тоже открыл чемпионат с поражения — «Спартаку» на «Открытие Арене» (2:3). Команда Иржи Ярошика достойно смотрелась против красно-белых, а решающий мяч пропустила только на первой минуте компенсированного времени. Но это не делает хозяев стадиона «Газовик» фаворитами против ЦСКА: красно-синие ни разу не проиграли в Оренбурге (три победы и ничья), а в пяти последних играх ни разу не огорчили соперника меньше двух раз.
Парни Владимира Федотова преисполнены мотивацией исправиться за неудачные результаты на старте сезона и сделают все, чтобы забить как минимум не меньше хозяев.
Рекомендуемая ставка: ЦСКА не уступит и ТБ 2.5 за 2.18.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1