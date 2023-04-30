«Интер» — «Лацио»: прогноз на матч серии А 30 апреля 2023 года
30 апреля в 32-м туре чемпионата Италии «Интер» примет «Лацио». Команды сойдутся на стадионе «Джузеппе Меацца» в 13.30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 13.25 мск. Поединок обслужит арбитр Марко Гуида.
Букмекеры назвали фаворитом хозяев. На успех коллектива Симоне Индзаги предложен коэффициент 1.83, что соответствует 53% вероятности результата. На ничью можно поставить за 3.69 (27%), триумф гостей идет за 4.58 (20%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 3690 рублей, если команды не выявят сильнейшего.
«Лацио» обыграл «Интер» в двух из трех предыдущих встреч. На победу или ничью римлян доступна котировка 2.03.
В последних пяти играх «нерадзурри» пропустили всего 0.8 мяча в среднем за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола на очный поединок предложен за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.79.
Соперники огорчили друг друга в шести предыдущих столкновениях. Очередной обмен точными выстрелами оценен в 1.97, обратный рынок — в 1.85.
В домашних матчах «Интер» пропустил только девять раз за сезон — лучший результат в лиге. На то, что «Лацио» не забьет хозяевам, можно поставить за 2.33.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Лацио»
«Нерадзурри» максимально аккуратны при родных зрителях. У команды Индзаги 11 побед в 16 матчах и лишь девять пропущенных мячей — топовые цифры в серии А. Но есть одна проблема: на своем поле миланцы проиграли три поединка подряд со счетом 0:1. Тем не менее «Интер» уверенно вышел в полуфинал Лиги чемпионов и финал Кубка Италии, что позитивно скажется на психологии.
«Лацио» — мастера выездов. Римляне не уступили в семи последних визитах (пять побед и две ничьи). При этом в пяти встречах подряд парни Маурицио Сарри не пропустили, а забили в семи из восьми гостевых игр.
Но обе команды показывают классный футбол на ограничение, поэтому вряд ли стоит ждать много результативных ударов.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.79.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5