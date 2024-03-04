Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Дженоа» 4 марта 2024 года

В 27-м туре чемпионата Италии «Дженоа» приедет в гости к «Интеру». Команды сойдутся 4 марта на стадионе «Джузеппе Меацца». Игра начнется в 22.45 по московскому времени по свистку арбитра Джованни Айрольди. Прямая трансляция встречи на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» стартует в 22.40 мск.

Букмекеры назвали фаворитом хозяев. На триумф коллектива Симоне Индзаги выставлен коэффициент 1.26, что соответствует 78% вероятности результата. Раздел очков можно взять за 5.92 (15%), успех гостей идет за 11.75 (7%).

Миланцы победили в 11 матчах подряд. На то, что парни Альберто Джилардино остановят эту машину и не уступят (Х2), доступна котировка 4.00.

Сыграть на «Интер» с форой (-1.5) предложили за 1.79.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.05. Обмен меткими выстрелами оценили в 2.40, обратный рынок — в 1.56.

Первый гол в исполнении хозяев идет за 1.27, на их соперника дана котировка 4.60.

Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу черно-синих за 5.61.