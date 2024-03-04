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4 марта, 12:15

«Интер» — «Дженоа»: где смотреть матч серии А 4 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Интер» — «Дженоа» 4 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Николо Барелла («Интер»).
Фото Global Look Press

В 27-м туре чемпионата Италии «Дженоа» приедет в гости к «Интеру». Команды сойдутся 4 марта на стадионе «Джузеппе Меацца». Игра начнется в 22.45 по московскому времени по свистку арбитра Джованни Айрольди. Прямая трансляция встречи на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» стартует в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 27-й тур
04 мар, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:1
Дженоа

Букмекеры назвали фаворитом хозяев. На триумф коллектива Симоне Индзаги выставлен коэффициент 1.26, что соответствует 78% вероятности результата. Раздел очков можно взять за 5.92 (15%), успех гостей идет за 11.75 (7%).

Миланцы победили в 11 матчах подряд. На то, что парни Альберто Джилардино остановят эту машину и не уступят (Х2), доступна котировка 4.00.

Сыграть на «Интер» с форой (-1.5) предложили за 1.79.

Такефуса Кубо и&nbsp;Лукас Бералдо (&laquo;Реал Сосьедад&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;). «Сосьедад» ни разу не проиграл дома в этой ЛЧ и верит в успех. Но пройти «ПСЖ» после 0:2 в Париже нереально

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.05. Обмен меткими выстрелами оценили в 2.40, обратный рынок — в 1.56.

Первый гол в исполнении хозяев идет за 1.27, на их соперника дана котировка 4.60.

Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу черно-синих за 5.61.

Футбол
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ФК Дженоа
ФК Интер (Интернационале)
Серия А
0
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Спартак

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Максим Глушенков

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 6
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Константин Тюкавин

Динамо

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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