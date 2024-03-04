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4 марта, 10:15

«Аль-Айн» — «Аль-Наср»: прогноз на матч азиатской Лиги чемпионов 4 марта 2024 года

Прогноз на матч азиатской Лиги чемпионов «Аль-Айн» — «Аль-Наср» 4 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
Фото Global Look Press

4 марта «Аль-Айн» из ОАЭ примет саудовский «Аль-Наср» в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов. Игра на стадионе «Хазза бин Зайед» начнется в 19.00 по московскому времени. В России турнир не показывают.

Такефуса Кубо и&nbsp;Лукас Бералдо (&laquo;Реал Сосьедад&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;). «Сосьедад» ни разу не проиграл дома в этой ЛЧ и верит в успех. Но пройти «ПСЖ» после 0:2 в Париже нереально

По мнению специалистов, у Криштиану Роналду и его партнеров шансы на успех значительно выше, чем у соперника. Взять победу гостей можно с коэффициентом 1.77, это приблизительно 55% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с большей котировкой 4.04 (20%), ничья идет за 3.99 (25%).

«Аль-Наср» идет на серии из пяти встреч без поражений. Если верите, что хозяева их остановят или хотя бы не уступят, выбирайте опцию 1Х за 1.99.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.19.

Поставить на обмен голами можно за 1.61, обратный рынок идет за 2.17.

Наиболее вероятный счет, по версии аналитиков, — 1:1 за 7.20.

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Прогноз и ставка на матч «Аль-Айн» — «Аль-Наср»

Криштиану и компания, скорее всего, не догонят «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии — в последнем туре они потеряли очки даже с аутсайдером «Аль-Хазмом» (4:4). Правда, Роналду пропустил ту встречу из-за дисквалификации.

«Аль-Айн» идет на второй строчке чемпионата ОАЭ. Известных игроков в клубе нет. Главная звезда команды — ее тренер Эрнан Креспо. В 1/8 Лиги чемпионов он кое-как обыграл узбекский «Насаф» (0:0, 2:1). Против супермотивированного «Аль-Насра» с отдохнувшим Роналду шансов мало.

Рекомендуемая ставка: победа «Аль-Насра» за 1.77.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Рубин – Пари НН
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