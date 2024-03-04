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4 марта, 14:15

«Шеффилд» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 4 марта 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Шеффилд» — «Арсенал» 4 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Арсенал».
Фото Global Look Press

4 марта в 27-м туре чемпионата Англии «Шеффилд» примет «Арсенал». Встреча состоится на арене «Брэмолл Лейн» в 23.00 по московскому времени. Поединок обслужит арбитр Сэмюэл Барротт. АПЛ в России легально не показывают.

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
04 мар, 23:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
0:6
Арсенал

Эксперты назвали максимальными фаворитами «канониров». На успех парней Микеля Артеты представлен микроскопический коэффициент 1.17, что соответствует 84% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.75 (11%), а триумф хозяев — за пессимистичные 15.75 (5%).

«Арсенал» обыграл «Шеффилд» четыре раза подряд. Верите, что на этот раз «клинки» не уступят? Взять вариант 1Х можно за 5.33.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.42, ТМ 2.5 — за 2.66. Обмен голами оценен в 2.18, опция «обе забьют — нет» идет за 1.66.

Аналитики считают, что самый вероятный счет — 2:0 в пользу «канониров». На этот результат дана котировка 6.20.

Такефуса Кубо и&nbsp;Лукас Бералдо (&laquo;Реал Сосьедад&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;). «Сосьедад» ни разу не проиграл дома в этой ЛЧ и верит в успех. Но пройти «ПСЖ» после 0:2 в Париже нереально

Прогноз и ставка на матч «Шеффилд» — «Арсенал»

«Шеффилд» выглядит совсем грустно: одна победа в 10 играх при семи поражениях. А за четыре прошлых поединка при родных фанатах парни Криса Уайлдера набрали всего один балл.

«Арсенал» же, наоборот, вернулся в чемпионскую гонку и великолепно действует в гостях: три подряд триумфа в АПЛ. При этом команда Микеля Артеты много забивает: выиграла с разницей в два мяча или более в четырех встречах подряд. Кажется, «Шеффилд» ждет домашний разгром.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Шеффилд Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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