4 марта в 27-м туре чемпионата Англии «Шеффилд» примет «Арсенал». Встреча состоится на арене «Брэмолл Лейн» в 23.00 по московскому времени. Поединок обслужит арбитр Сэмюэл Барротт. АПЛ в России легально не показывают.

Эксперты назвали максимальными фаворитами «канониров». На успех парней Микеля Артеты представлен микроскопический коэффициент 1.17, что соответствует 84% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.75 (11%), а триумф хозяев — за пессимистичные 15.75 (5%).

«Арсенал» обыграл «Шеффилд» четыре раза подряд. Верите, что на этот раз «клинки» не уступят? Взять вариант 1Х можно за 5.33.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.42, ТМ 2.5 — за 2.66. Обмен голами оценен в 2.18, опция «обе забьют — нет» идет за 1.66.

Аналитики считают, что самый вероятный счет — 2:0 в пользу «канониров». На этот результат дана котировка 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Шеффилд» — «Арсенал»

«Шеффилд» выглядит совсем грустно: одна победа в 10 играх при семи поражениях. А за четыре прошлых поединка при родных фанатах парни Криса Уайлдера набрали всего один балл.

«Арсенал» же, наоборот, вернулся в чемпионскую гонку и великолепно действует в гостях: три подряд триумфа в АПЛ. При этом команда Микеля Артеты много забивает: выиграла с разницей в два мяча или более в четырех встречах подряд. Кажется, «Шеффилд» ждет домашний разгром.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.50.