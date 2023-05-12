Ига Свентек — Анастасия Павлюченкова: прогноз на матч WTA Рим 12 мая 2023 года
12 мая российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира WTA 1000 в Риме сыграет с первой ракеткой мира, полькой Игой Свентек. Встреча начнется не ранее 14.00 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Единственный неофициальный матч между девушками завершился в пользу Свентек.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у Иги нет никаких шансов проиграть. На ее успех выставлен коэффициент 1.02, что примерно 98% вероятности исхода. Успех Анастасии оценен котировкой 13.0 (2%).
Ставка в 1000 рублей на Павлюченкову в случае ее сенсационного выигрыша принесет выплату в 13 000 рублей.
Эксперты не сомневаются, что полька закроет россиянку в двух сетах. На это можно поставить за 1.17.
Тотал меньше 17.5 гейма идет за 1.71, ТБ 17.5 — за 2.12. В Мадриде Свентек завершила через «низ» четыре из шести матчей.
На то, что Павлюченкова окажется сильнее с форой (+7.5) гейма, котировка — 1.79. На противоположный результат — Ф1(-7.5) — 2.01.
В прошлом сезоне Ига чуть ли не в каждом втором матче оформляла соперницам «баранку». На счет 6:0 в одной из партий предстоящей игры коэффициент — 3.50.
Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Анастасия Павлюченкова
Для Павлюченковой этот сезон получается очень тяжелым — она возвращается после повреждения и очень далека от былой формы игрока топ-20. За 4,5 месяца Анастасия провела 13 матчей и выиграла только шесть из них. В Риме в первом круге она очень легко преодолела сопротивление Сары Эррани (6:1, 6:1), но итальянка — вообще не ровня Свентек.
Ига в Мадриде сражалась за третий титул в сезоне, но в потрясающем финале уступила Арине Соболенко. При этом полька играла почти безупречно — любую другую соперницу в тот день она перемолола бы в порошок. Учитывая, что для Свентек матч против Павлюченковой будет первым на турнире после отдыха и держа в уме разницу в уровне девушек, стоит ждать разгром Павлюченковой.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 17.5 гейма за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6