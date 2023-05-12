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«Лацио» — «Лечче»: прогноз на матч серии А 12 мая 2023 года

Прогноз на матч серии А «Лацио» — «Лечче» 12 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Лацио».
Фото Global Look Press

12 мая в 35-м туре чемпионата Италии сыграют «Лацио» и «Лечче». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Риме. Арбитр Фабио Мареска даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 21.40 мск.

Италия. Серия А. 35-й тур
12 мая, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Лечче

Букмекеры назвали фаворитом хозяев. На успех римлян предложен коэффициент 1.70, что соответствует 57% вероятности результата. Ничья доступна за 3.73 (26%), а триумф гостей — за 5.57 (17%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 3730 рублей, если команды не выявят сильнейшего.

«Лечче» обыграл «орлов» в двух матчах подряд. На новую победу или ничью «волков» можно поставить за 2.23.

Соперники пробили «верх» по голам в шести из семи прошлых встреч. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.34, ТМ 2.5 — в 1.64.

«Лечче» пропустил в 12 из 14 недавних поединков. «Лацио» — в четырех из шести. Обмен точными выстрелами идет за 2.25, обратный рынок — за 1.65.

Наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу хозяев. Он получил котировку 5.65.

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Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Лечче»

У гостей дела очень плохи: «папрниканцы» проиграли 11 из 16 матчей, у них всего три виктории с января. Команда Марко Барони зависла в четырех баллах от зоны вылета. На выездах «Лечче» провалился пять раз подряд. А еще уступил всем топам, с которыми встречался недавно — «Юве» (1:2), «Милану» (0:2), «Наполи» (1:2). Но «волки» по-прежнему кусаются и цепляются за серию А: в пяти прошлых турах наскребли победу над «Удинезе» (1:0) и ничью с «Сампдорией» (1:1).

В первом круге «Лечче» обыграл «Лацио» (2:1). И надеется повторить этот трюк снова. Тем более сейчас римляне на спаде — об этом на пресс-конференции после поражения от «Милана» (0:2) сказал тренер Маурицио Сарри. Ключевой хавбек бело-голубых Сергей Милинкович-Савич скис и получил волну хейта в медиа. В четырех минувших поединках «орлы» огребли трижды, одолев лишь «Сассуоло». Тем не менее «Лацио» борется за серебро чемпионата Италии и место в Лиге чемпионов, которое вот-вот могут украсть «Милан» или «Интер».

Несмотря на неудачи, парни Сарри должны разобраться с аутсайдером. Но, учитывая слабую игру в атаке и невнятные результаты последних встреч, стоит подстраховаться.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 1.87.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Лечче
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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
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