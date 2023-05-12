Прогноз на матч серии А «Лацио» — «Лечче» 12 мая 2023 года

12 мая в 35-м туре чемпионата Италии сыграют «Лацио» и «Лечче». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Риме. Арбитр Фабио Мареска даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 21.40 мск.

Букмекеры назвали фаворитом хозяев. На успех римлян предложен коэффициент 1.70, что соответствует 57% вероятности результата. Ничья доступна за 3.73 (26%), а триумф гостей — за 5.57 (17%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 3730 рублей, если команды не выявят сильнейшего.

«Лечче» обыграл «орлов» в двух матчах подряд. На новую победу или ничью «волков» можно поставить за 2.23.

Соперники пробили «верх» по голам в шести из семи прошлых встреч. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.34, ТМ 2.5 — в 1.64.

«Лечче» пропустил в 12 из 14 недавних поединков. «Лацио» — в четырех из шести. Обмен точными выстрелами идет за 2.25, обратный рынок — за 1.65.

Наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу хозяев. Он получил котировку 5.65.

Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Лечче»

У гостей дела очень плохи: «папрниканцы» проиграли 11 из 16 матчей, у них всего три виктории с января. Команда Марко Барони зависла в четырех баллах от зоны вылета. На выездах «Лечче» провалился пять раз подряд. А еще уступил всем топам, с которыми встречался недавно — «Юве» (1:2), «Милану» (0:2), «Наполи» (1:2). Но «волки» по-прежнему кусаются и цепляются за серию А: в пяти прошлых турах наскребли победу над «Удинезе» (1:0) и ничью с «Сампдорией» (1:1).

В первом круге «Лечче» обыграл «Лацио» (2:1). И надеется повторить этот трюк снова. Тем более сейчас римляне на спаде — об этом на пресс-конференции после поражения от «Милана» (0:2) сказал тренер Маурицио Сарри. Ключевой хавбек бело-голубых Сергей Милинкович-Савич скис и получил волну хейта в медиа. В четырех минувших поединках «орлы» огребли трижды, одолев лишь «Сассуоло». Тем не менее «Лацио» борется за серебро чемпионата Италии и место в Лиге чемпионов, которое вот-вот могут украсть «Милан» или «Интер».

Несмотря на неудачи, парни Сарри должны разобраться с аутсайдером. Но, учитывая слабую игру в атаке и невнятные результаты последних встреч, стоит подстраховаться.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 1.87.