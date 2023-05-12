«Лацио» — «Лечче»: прогноз на матч серии А 12 мая 2023 года
12 мая в 35-м туре чемпионата Италии сыграют «Лацио» и «Лечче». Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Риме. Арбитр Фабио Мареска даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 21.40 мск.
Букмекеры назвали фаворитом хозяев. На успех римлян предложен коэффициент 1.70, что соответствует 57% вероятности результата. Ничья доступна за 3.73 (26%), а триумф гостей — за 5.57 (17%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 3730 рублей, если команды не выявят сильнейшего.
«Лечче» обыграл «орлов» в двух матчах подряд. На новую победу или ничью «волков» можно поставить за 2.23.
Соперники пробили «верх» по голам в шести из семи прошлых встреч. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.34, ТМ 2.5 — в 1.64.
«Лечче» пропустил в 12 из 14 недавних поединков. «Лацио» — в четырех из шести. Обмен точными выстрелами идет за 2.25, обратный рынок — за 1.65.
Наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу хозяев. Он получил котировку 5.65.
Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Лечче»
У гостей дела очень плохи: «папрниканцы» проиграли 11 из 16 матчей, у них всего три виктории с января. Команда Марко Барони зависла в четырех баллах от зоны вылета. На выездах «Лечче» провалился пять раз подряд. А еще уступил всем топам, с которыми встречался недавно — «Юве» (1:2), «Милану» (0:2), «Наполи» (1:2). Но «волки» по-прежнему кусаются и цепляются за серию А: в пяти прошлых турах наскребли победу над «Удинезе» (1:0) и ничью с «Сампдорией» (1:1).
В первом круге «Лечче» обыграл «Лацио» (2:1). И надеется повторить этот трюк снова. Тем более сейчас римляне на спаде — об этом на пресс-конференции после поражения от «Милана» (0:2) сказал тренер Маурицио Сарри. Ключевой хавбек бело-голубых Сергей Милинкович-Савич скис и получил волну хейта в медиа. В четырех минувших поединках «орлы» огребли трижды, одолев лишь «Сассуоло». Тем не менее «Лацио» борется за серебро чемпионата Италии и место в Лиге чемпионов, которое вот-вот могут украсть «Милан» или «Интер».
Несмотря на неудачи, парни Сарри должны разобраться с аутсайдером. Но, учитывая слабую игру в атаке и невнятные результаты последних встреч, стоит подстраховаться.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 1.87.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6