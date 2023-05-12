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«Лацио» — «Лечче»: где смотреть матч серии А 12 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Лацио» — «Лечче» 12 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Чиро Иммобиле («Лацио»).
Фото Global Look Press

12 мая «Лечче» в 35-м туре чемпионата Италии приедет в Рим к «Лацио». Встреча на Олимпийском стадионе начнется по свистку арбитра Фабио Марески в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 21.40 мск.

Италия. Серия А. 35-й тур
12 мая, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Лечче

«Орлы» — фавориты поединка, по мнению букмекеров. На триумф хозяев доступна котировка 1.70, что соответствует 57% вероятности. «Мирный» результат идет за 3.73 (26%), а успех «моряков» — за 5.57 (17%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу гостей принесет выигрыш в 5570 рублей в случае благоприятного исхода.

«Лечче» обыграл «орлов» в двух матчах подряд. На новую викторию или ничью «волков» можно поставить за 2.23.

Команды пробили «верх» по голам в шести из семи прошлых встреч. Тотал больше 2.5 мяча предложили за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.64.

В последних пяти турах у «паприканцев» всего 0.6 точного попадания в среднем за 90 минут. На то, что гости не забьют, доступен коэффициент 1.99.

«Лечче» пропустил в 12 из 14 недавних поединков. «Лацио» — в четырех из шести. Обмен голами идет за 2.25, обратный рынок — за 1.65.

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Лучший бомбардир «орлов» Чиро Иммобиле оформил 10 результативных ударов в этом сезоне. Удачный выстрел форварда оценен в 2.30.

Наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу хозяев. Он получил котировку 5.65.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Лечче
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Новак Джокович — Томас Этчеверри: прогноз на матч ATP Рим 12 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

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