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Сегодня, 15:15

Суперкомпьютер выбрал фаворита матча за третье место ЧМ: Модрич и Ливакович сломят Марокко?

Прогноз суперкомпьютера на матч за третье место чемпионата мира в Катаре.
Артемий Кутейников
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Доминик Ливакович в матче против Аргентины.
Фото Global Look Press

17 ноября в Катаре пройдет матч за третье место чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Хорватии и Марокко. Игра состоится на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, стартовый свисток катарца Абдулрахмана Аль-Джассима прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место
17 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
Марокко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Златко Далича: поставить на успех Хорватии в основное время можно с коэффициентом 2.36, что составляет примерно 41% вероятности. Победа «Атласских львов» доступна с котировкой 3.20 (31%), ничья идет за чуть большие 3.50 (28%).

Ждете победу фаворита в основное время? Ставка в 1000 рублей на триумф Хорватии в случае выигрыша принесет 2360 рублей.

Победа хорватов с учетом дополнительного времени и пенальти предложена за 1.74, этот рынок на Марокко можно взять за 2.22.

Суперкомпьютер правильно рассчитал шансы команд на выход в финал: выбрал Аргентину и Францию, которые в итоге и прошли в решающий матч. В игре за третье место суперкомпьютер считает фаворитами европейцев, которые на прошлом чемпионате мира заняли вторую строчку. Вероятность победы хорватов оценена в 53%. Шанс на успех марокканцев оценен в 47%.

Лука Модрич в&nbsp;матче против Аргентины. Хорватия — Марокко: Модрич и Ливакович оставят Марокко без медалей

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество финалистов прошлого чемпионата мира:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа Хорватии 1:0 — за 7.70;

• ее же успех 2:1 — за 8.80.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, рынок на победу «Шашечных» и тотал больше 2.5 гола можно оформить за 3.60.

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Суперкомпьютер выбрал фаворита финала ЧМ: какие шансы у Месси на победу?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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