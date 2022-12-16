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Хорватия — Марокко: Модрич и Ливакович оставят Марокко без медалей

У европейцев есть несколько преимуществ.
Артемий Кутейников
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Лука Модрич в матче против Аргентины.
Фото Global Look Press

17 декабря пройдет один из двух оставшихся матчей чемпионата мира в Катаре — Хорватия и Марокко сойдутся в игре за третье место. Встреча пройдет на стадионе «Халифа» в Дохе, начало — в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место
17 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
Марокко

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Хорватия — Марокко 17 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде из Европы: поставить на успех хорватов в основное время можно с коэффициентом 2.35, вероятность — около 42%. Победа Марокко предложена с котировкой 3.10 (32%), ничья — за чуть большие 3.60 (26%).

Поставить на победу хорватов с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно за 1.74, этот рынок на Марокко доступен за 2.22.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.50;

• победа Хорватии 1:0 — за 8.10;

• ее же успех 2:1 — за 8.80.

Аналитики считают, что матч может получиться результативным. При этом по турниру команды на двоих выдали лишь три игры, в которых вместе с соперниками пробили отметку в три забитых мяча. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.90, ТМ 2.5 — за 2.00.

Сборные уже встречались на этом турнире в первом туре группового этапа. Тогда матч закончился вничью 0:0. Считаете, что «Атласские львы» снова как минимум не уступят «Шашечным»? Этот рынок оценен в 1.67.

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Хорватия — Марокко: прогноз и анализ матча чемпионата мира 17 декабря 2022 года

Команды выступают в немного похожем стиле. Хорватия и Марокко добились хорошего результата на ЧМ благодаря отличной игре в обороне. Марокканцам до полуфинала с Францией (0:2) никто не мог забить на протяжении пяти игр — единственный мяч на групповом этапе они отправили в свои ворота. Всего же за шесть матчей в Катаре «Атласские львы» пропустили три мяча, два из которых получили от французов в полуфинале.

Хорваты тоже много получили в полуфинале, где Аргентина без проблем разгромила команду Златко Далича (3:0). До провала с «Альбеселесте» «Шашечные» за пять игр пропустили лишь три мяча. Один из них, от Бразилии в 1/4 финала, прилетел в первом дополнительном тайме. Также до полуфиналов ни Марокко, ни Хорватия не пропускали за матч в Катаре больше одного мяча.

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Вот только марокканцы подходят к игре за третье место с серьезными проблемами в составе. Из-за травм по ходу матча с Францией заменили двух основных защитников — Ромена Саисса и Нуссаира Мазрауи. Также еще в четвертьфинале с Испанией сломался ключевой центральный защитник Найеф Агерд — второй по стоимости игрок Марокко, по данным Transfermarkt.

Думаете, что хорваты воспользуются проблемами соперника в обороне? Индивидуальный тотал европейцев больше 1.5 мяча можно взять за 2.13, обратный рынок доступен за 1.71.

Хорватия же подходит к матчу за третье место без больших проблем с составом: под вопросом только состояние Марсело Брозовича, которого из-за повреждения заменили на 50-й минуте матча с Аргентиной. Правда, тренер «Шашечных» назвал это «мерой предосторожности», а сам хавбек, кажется, готов сыграть с Марокко.

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Прогноз и ставка на матч Хорватия — Марокко 17 декабря 2022 года

Марокко подходит к матчу с серьезными проблемами в обороне — команде вряд ли помогут сразу три основных защитника. К тому же «Атласские львы» после полуфинала имели на один день отдыха меньше.

Хорватия — одна из самых опытных команд чемпионата мира, ее состав не сильно изменился с прошлого турнира, когда сборная дошла до финала. В отличной форме Лука Модрич, Доминик Ливакович и практически вся защита, которая провалилась только против Аргентины.

Опыт, больше отдыха и отсутствие травмированных намекают на преимущество Хорватии. Тем более что матч группового этапа прошел с преимуществом «Шашечных» по владению мячом (64% на 36%) и xG (0.5 против 0.3).

Рекомендуемая ставка: победа Хорватии в матче за 1.74.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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 - : -
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