17 декабря пройдет один из двух оставшихся матчей чемпионата мира в Катаре — Хорватия и Марокко сойдутся в игре за третье место. Встреча пройдет на стадионе «Халифа» в Дохе, начало — в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 17.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде из Европы: поставить на успех хорватов в основное время можно с коэффициентом 2.35, вероятность — около 42%. Победа Марокко предложена с котировкой 3.10 (32%), ничья — за чуть большие 3.60 (26%).

Поставить на триумф хорватов с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно за 1.74, этот рынок на Марокко доступен за 2.22.

Аналитики считают, что матч может получиться результативным. При этом по турниру команды на двоих выдали лишь три игры, в которых вместе с соперниками пробили отметку в три забитых мяча. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.90, ТМ 2.5 — за 2.00.

Сборные уже встречались на этом турнире в первом туре группового этапа. Тогда матч закончился вничью 0:0. Считаете, что «Атласские львы» снова как минимум не уступят «Шашечным»? Этот рынок оценен в 1.67.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом: