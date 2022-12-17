Сделает хет-трик или получит красную. Каким будет последний матч Месси на ЧМ?

Лионель Месси весь турнир тянул сборную Аргентины на своих хрупких супергеройских плечах. Сначала капитан добыл важнейшую победу над Мексикой в группе, затем помог команде выйти в плей-офф, а там стал лучшим игроком в трех матчах. К финалу Лео подошел с пятью голами и тремя ассистами — в гонке бомбардиров он на немного опережает Килиана Мбаппе, у которого пять мячей и два ассиста.

Что покажет Лео в финале ЧМ? На его гол в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 2.50, на два гола и больше — за 9.50, на три и больше — за 26.9.

Все голы на этом турнире Месси оформил левой ногой. Условие, при котором очередной мяч он забьет этой частью тела, котировка — 3.00. Если же вы считаете, что финал — время чудес и Лео наконец отличится правой ногой, можете поставить на это за 12.0. Головой — вообще за 30.0.

На этом чемпионате мира капитан «Альбиселесте» неоднократно подходил к точке: он бил пенальти в матчах против Саудовской Аравии, Польши, Нидерландов и Хорватии. Не забил Лео всего раз — его удар потащил Войцех Щенсный. Гол Месси с 11-метрового предложено взять за 6.00. Также у него было несколько неплохих попыток положить мяч в сетку со штрафного, однако ударам немного не хватало точности. На то, что Лео наконец отличится со стандарта, коэффициент — 12.0.

В матче против Нидерландов Месси забил с пенальти, а в конце встречи был очень агрессивен и заработал желтую карточку. Можно сделать ставку на комбинацию «гол + желтая» за 16.0. Также есть почти невозможный вариант «гол + красная» за 100.

Чаще всего на этом турнире Лео забивает в стартовые 45 минут. На его гол с первой по 15-ю минуту котировка — 14.0, с 16-й по 30-ю — 12.0, с 31-й по 45-ю — за 11.0.

Наверняка все видели, как в матче с Хорватией Месси накрутил Йошко Гвардиола и ассистировал Хулиану Альваресу. При этом одно неловкое движение защитника «Шашечных» могло привести к пенальти. На то, что Лео заработает 11-метровый в финале, коэффициент — 9.00.

Еще один голевой пас Месси на турнире доступен за 3.50. По ассистам соперником аргентинца остается Антуан Гризманн, у которого тоже три результативных паса. Поставить на то, что Лео станет игроком матча, котировка — 3.00.