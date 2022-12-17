Сделает хет-трик или получит красную. Каким будет последний матч Месси на ЧМ?
Лионель Месси весь турнир тянул сборную Аргентины на своих хрупких супергеройских плечах. Сначала капитан добыл важнейшую победу над Мексикой в группе, затем помог команде выйти в плей-офф, а там стал лучшим игроком в трех матчах. К финалу Лео подошел с пятью голами и тремя ассистами — в гонке бомбардиров он на немного опережает Килиана Мбаппе, у которого пять мячей и два ассиста.
Что покажет Лео в финале ЧМ? На его гол в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 2.50, на два гола и больше — за 9.50, на три и больше — за 26.9.
Все голы на этом турнире Месси оформил левой ногой. Условие, при котором очередной мяч он забьет этой частью тела, котировка — 3.00. Если же вы считаете, что финал — время чудес и Лео наконец отличится правой ногой, можете поставить на это за 12.0. Головой — вообще за 30.0.
На этом чемпионате мира капитан «Альбиселесте» неоднократно подходил к точке: он бил пенальти в матчах против Саудовской Аравии, Польши, Нидерландов и Хорватии. Не забил Лео всего раз — его удар потащил Войцех Щенсный. Гол Месси с 11-метрового предложено взять за 6.00. Также у него было несколько неплохих попыток положить мяч в сетку со штрафного, однако ударам немного не хватало точности. На то, что Лео наконец отличится со стандарта, коэффициент — 12.0.
В матче против Нидерландов Месси забил с пенальти, а в конце встречи был очень агрессивен и заработал желтую карточку. Можно сделать ставку на комбинацию «гол + желтая» за 16.0. Также есть почти невозможный вариант «гол + красная» за 100.
Чаще всего на этом турнире Лео забивает в стартовые 45 минут. На его гол с первой по 15-ю минуту котировка — 14.0, с 16-й по 30-ю — 12.0, с 31-й по 45-ю — за 11.0.
Наверняка все видели, как в матче с Хорватией Месси накрутил Йошко Гвардиола и ассистировал Хулиану Альваресу. При этом одно неловкое движение защитника «Шашечных» могло привести к пенальти. На то, что Лео заработает 11-метровый в финале, коэффициент — 9.00.
Еще один голевой пас Месси на турнире доступен за 3.50. По ассистам соперником аргентинца остается Антуан Гризманн, у которого тоже три результативных паса. Поставить на то, что Лео станет игроком матча, котировка — 3.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2