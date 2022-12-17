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Сегодня, 14:15

Сделает хет-трик или получит красную. Каким будет последний матч Месси на ЧМ?

Аргентинец наверняка настраивается на еще один мощный перформанс.
Евгений Коростелев
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Лионель Месси в матче против Хорватии.
Фото Global Look Press

Лионель Месси весь турнир тянул сборную Аргентины на своих хрупких супергеройских плечах. Сначала капитан добыл важнейшую победу над Мексикой в группе, затем помог команде выйти в плей-офф, а там стал лучшим игроком в трех матчах. К финалу Лео подошел с пятью голами и тремя ассистами — в гонке бомбардиров он на немного опережает Килиана Мбаппе, у которого пять мячей и два ассиста.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Франция

Что покажет Лео в финале ЧМ? На его гол в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 2.50, на два гола и больше — за 9.50, на три и больше — за 26.9.

Все голы на этом турнире Месси оформил левой ногой. Условие, при котором очередной мяч он забьет этой частью тела, котировка — 3.00. Если же вы считаете, что финал — время чудес и Лео наконец отличится правой ногой, можете поставить на это за 12.0. Головой — вообще за 30.0.

На этом чемпионате мира капитан «Альбиселесте» неоднократно подходил к точке: он бил пенальти в матчах против Саудовской Аравии, Польши, Нидерландов и Хорватии. Не забил Лео всего раз — его удар потащил Войцех Щенсный. Гол Месси с 11-метрового предложено взять за 6.00. Также у него было несколько неплохих попыток положить мяч в сетку со штрафного, однако ударам немного не хватало точности. На то, что Лео наконец отличится со стандарта, коэффициент — 12.0.

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В матче против Нидерландов Месси забил с пенальти, а в конце встречи был очень агрессивен и заработал желтую карточку. Можно сделать ставку на комбинацию «гол + желтая» за 16.0. Также есть почти невозможный вариант «гол + красная» за 100.

Чаще всего на этом турнире Лео забивает в стартовые 45 минут. На его гол с первой по 15-ю минуту котировка — 14.0, с 16-й по 30-ю — 12.0, с 31-й по 45-ю — за 11.0.

Наверняка все видели, как в матче с Хорватией Месси накрутил Йошко Гвардиола и ассистировал Хулиану Альваресу. При этом одно неловкое движение защитника «Шашечных» могло привести к пенальти. На то, что Лео заработает 11-метровый в финале, коэффициент — 9.00.

Килиан Мбаппе в&nbsp;матче против Марокко. Аргентина — Франция: Мбаппе и Месси устроят перестрелку в финале ЧМ

Еще один голевой пас Месси на турнире доступен за 3.50. По ассистам соперником аргентинца остается Антуан Гризманн, у которого тоже три результативных паса. Поставить на то, что Лео станет игроком матча, котировка — 3.00.

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Аргентина — Франция: Мбаппе и Месси устроят перестрелку в финале ЧМ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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П
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