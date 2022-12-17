18 декабря в соглавном событии вечера UFC Fight Night 216 встретятся российский боец Арман Царукян и его коллега из Казахстана Дамир Исмагулов. Бой начнется ориентировочно в 4.00 по московскому времени на арене UFC Apex в штате Невада. В прямом эфире насладиться зрелищем можно будет на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Боец». Помимо этого, транслировать бой будут онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал UFC ТВ. Старт эфира в 00.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Царукяна фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.53, что приблизительно 65% вероятности исхода. Ничья доступна за крупные 70.0 (1%), успех Исмагулова — за 2.60 (34%).

При ставке в 1000 рублей на триумф Царукяна выплата составит 1530 рублей.

Досрочная победа Армана идет за 4.15, Магомеда — за 7.60.

Как будет выигран бой? Болевым, удушающим, добровольной сдачей — 10.0. Нокаутом, техническим нокаутом, дисквалификацией — 3.95.

На то, что с одного из бойцов будет снято очко, котировка — 10.99.

Остановку поединка из-за тычка в глаз можно взять за 4.50, из-за удара в пах — также за 4.50.