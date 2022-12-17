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Арман Царукян — Дамир Исмагулов: где смотреть бой UFC 18 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция боя UFC Арман Царукян — Дамир Исмагулов 18 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Дамир Исмагулов и Арман Царукян.
Фото Getty Images

18 декабря в соглавном событии вечера UFC Fight Night 216 встретятся российский боец Арман Царукян и его коллега из Казахстана Дамир Исмагулов. Бой начнется ориентировочно в 4.00 по московскому времени на арене UFC Apex в штате Невада. В прямом эфире насладиться зрелищем можно будет на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Боец». Помимо этого, транслировать бой будут онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал UFC ТВ. Старт эфира в 00.00 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Царукяна фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.53, что приблизительно 65% вероятности исхода. Ничья доступна за крупные 70.0 (1%), успех Исмагулова — за 2.60 (34%).

При ставке в 1000 рублей на триумф Царукяна выплата составит 1530 рублей.

Досрочная победа Армана идет за 4.15, Магомеда — за 7.60.

Как будет выигран бой? Болевым, удушающим, добровольной сдачей — 10.0. Нокаутом, техническим нокаутом, дисквалификацией — 3.95.

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На то, что с одного из бойцов будет снято очко, котировка — 10.99.

Остановку поединка из-за тычка в глаз можно взять за 4.50, из-за удара в пах — также за 4.50.

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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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