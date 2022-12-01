Прогноз на матч чемпионата мира Хорватия — Бельгия 1 декабря 2022 года

1 декабря Хорватия и Бельгия встретятся в последнем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет на стадионе «Ахмед бин Али», стартовый свисток англичанина Энтони Тейлора прозвучит в 18.00 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 17.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили однозначного фаворита встречи: победа Хорватия доступна с коэффициентом 2.75, что составляет примерно 35% вероятности. Выигрыш «Красных дьяволов» предложен с близкой котировкой 2.70 (36%). Ничья идет за 3.40 (29%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3400 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 — за 6.30;

• победа Бельгии 1:0 — за 8.00;

• успех хорватов с таким же счетом — за 8.10.

Аналитики не ждут результативный матч. Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.08, ТМ 2.5 можно взять за 1.84.

«Красные дьяволы» пока оформили лишь один забитый мяч — в первом туре вскрыли Канаду (1:0). Индивидуальный тотал бельгийцев больше 1.5 гола оценен в 2.50, ИТМ2 (1.5) — в 1.53.

Эти рынки на хорватов доступны с такими же котировками. «Шашечные» в Катаре отличились четыре раза, но тоже все голы забили в одном матче.

Прогноз и ставка на матч Хорватия — Бельгия 1 декабря 2022 года

Бельгия проводит слабый турнир: в первом туре команда Роберто Мартинеса с большим трудом справилась с Канадой (1:0), которая приехала на второй ЧМ в истории, а в следующем матче уступила Марокко (0:2). Хорватия же неплохо выглядит: после ничьей в первом туре уничтожила канадцев (4:1) и подошли к последнему туру лидером группы F. К тому же «Шашечные» в принципе хорошо играют в 2022 году: в Лиге наций выиграли группу, обыграв по ходу турнира Францию и дважды Данию.

Также обе команды не слишком результативно выступают на ЧМ. Бельгия за два матча оформила лишь один гол, Хорватия отличилась только со слабой Канадой.

Рекомендуемая ставка: Хорватия не проиграет и тотал меньше 3.5 за 2.00.