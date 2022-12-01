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Хорватия — Бельгия: прогноз на матч чемпионата мира 1 декабря 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Хорватия — Бельгия 1 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Бельгии на тренировке перед матчем с Хорватией.
Фото Global Look Press

1 декабря Хорватия и Бельгия встретятся в последнем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет на стадионе «Ахмед бин Али», стартовый свисток англичанина Энтони Тейлора прозвучит в 18.00 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Группа F
01 дек, 18:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
Бельгия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили однозначного фаворита встречи: победа Хорватия доступна с коэффициентом 2.75, что составляет примерно 35% вероятности. Выигрыш «Красных дьяволов» предложен с близкой котировкой 2.70 (36%). Ничья идет за 3.40 (29%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3400 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 — за 6.30;

• победа Бельгии 1:0 — за 8.00;

• успех хорватов с таким же счетом — за 8.10.

Аналитики не ждут результативный матч. Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.08, ТМ 2.5 можно взять за 1.84.

«Красные дьяволы» пока оформили лишь один забитый мяч — в первом туре вскрыли Канаду (1:0). Индивидуальный тотал бельгийцев больше 1.5 гола оценен в 2.50, ИТМ2 (1.5) — в 1.53.

Эти рынки на хорватов доступны с такими же котировками. «Шашечные» в Катаре отличились четыре раза, но тоже все голы забили в одном матче.

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Прогноз и ставка на матч Хорватия — Бельгия 1 декабря 2022 года

Бельгия проводит слабый турнир: в первом туре команда Роберто Мартинеса с большим трудом справилась с Канадой (1:0), которая приехала на второй ЧМ в истории, а в следующем матче уступила Марокко (0:2). Хорватия же неплохо выглядит: после ничьей в первом туре уничтожила канадцев (4:1) и подошли к последнему туру лидером группы F. К тому же «Шашечные» в принципе хорошо играют в 2022 году: в Лиге наций выиграли группу, обыграв по ходу турнира Францию и дважды Данию.

Также обе команды не слишком результативно выступают на ЧМ. Бельгия за два матча оформила лишь один гол, Хорватия отличилась только со слабой Канадой.

Рекомендуемая ставка: Хорватия не проиграет и тотал меньше 3.5 за 2.00.

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Канада — Марокко: где смотреть матч чемпионат мира 1 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
3.03 00:00
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