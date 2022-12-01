Хорватия — Бельгия: прогноз на матч чемпионата мира 1 декабря 2022 года
1 декабря Хорватия и Бельгия встретятся в последнем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет на стадионе «Ахмед бин Али», стартовый свисток англичанина Энтони Тейлора прозвучит в 18.00 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 17.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили однозначного фаворита встречи: победа Хорватия доступна с коэффициентом 2.75, что составляет примерно 35% вероятности. Выигрыш «Красных дьяволов» предложен с близкой котировкой 2.70 (36%). Ничья идет за 3.40 (29%).
Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3400 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 — за 6.30;
• победа Бельгии 1:0 — за 8.00;
• успех хорватов с таким же счетом — за 8.10.
Аналитики не ждут результативный матч. Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.08, ТМ 2.5 можно взять за 1.84.
«Красные дьяволы» пока оформили лишь один забитый мяч — в первом туре вскрыли Канаду (1:0). Индивидуальный тотал бельгийцев больше 1.5 гола оценен в 2.50, ИТМ2 (1.5) — в 1.53.
Эти рынки на хорватов доступны с такими же котировками. «Шашечные» в Катаре отличились четыре раза, но тоже все голы забили в одном матче.
Прогноз и ставка на матч Хорватия — Бельгия 1 декабря 2022 года
Бельгия проводит слабый турнир: в первом туре команда Роберто Мартинеса с большим трудом справилась с Канадой (1:0), которая приехала на второй ЧМ в истории, а в следующем матче уступила Марокко (0:2). Хорватия же неплохо выглядит: после ничьей в первом туре уничтожила канадцев (4:1) и подошли к последнему туру лидером группы F. К тому же «Шашечные» в принципе хорошо играют в 2022 году: в Лиге наций выиграли группу, обыграв по ходу турнира Францию и дважды Данию.
Также обе команды не слишком результативно выступают на ЧМ. Бельгия за два матча оформила лишь один гол, Хорватия отличилась только со слабой Канадой.
Рекомендуемая ставка: Хорватия не проиграет и тотал меньше 3.5 за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2