Канада — Марокко: где смотреть матч чемпионат мира 1 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
1 декабря в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира встретятся команды из группы F — Канада и Марокко. Игра пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, арбитр Рафаэл Клаус из Бразилии даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 17.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Атласских львов» фаворитами матча: поставить на победу марокканцев можно с коэффициентом 2.14, это примерно 46% вероятности. Успех канадцев предложен с котировкой 3.80 (25%), ничья идет за чуть более реалистичные 3.40 (29%).
Верите, что канадцы наконец одержат первую победу в Катаре? Ставка в 1000 рублей на успех североамериканцев при благополучном исходе принесет 3800 рублей.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество Марокко:
• ничья 1:1 идет за 6.30;
• победа марокканцев 1:0 — за 6.50;
• успех 2:1 — за 8.60.
Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным, ведь пока обе команды с трудом забивают: марокканцы отличились два раза, канадцы — лишь один. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.16, ТМ 2.5 — за 1.78.
«Атласские львы» оба мяча оформили в матче с Бельгией (2:0), а в первом туре скатали нулевую ничью с Хорватией. Индивидуальный тотал Марокко больше 1.5 мяча предложен за 2.18, ИТМ2 (1.5) — за 1.68.
Канада отличилась один раз в матче с Хорватией (1:4), а вот против Бельгии команда из Северной Америки, несмотря на огромное количество моментов, не забила ни разу. ИТБ1 (1.5) идет за 3.20, ИТМ1 (1.5) — за 1.35.
Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 1.93, обратный рынок доступен за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2