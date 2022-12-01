1 декабря в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира встретятся команды из группы F — Канада и Марокко. Игра пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, арбитр Рафаэл Клаус из Бразилии даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 17.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Атласских львов» фаворитами матча: поставить на победу марокканцев можно с коэффициентом 2.14, это примерно 46% вероятности. Успех канадцев предложен с котировкой 3.80 (25%), ничья идет за чуть более реалистичные 3.40 (29%).

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Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество Марокко:

• ничья 1:1 идет за 6.30;

• победа марокканцев 1:0 — за 6.50;

• успех 2:1 — за 8.60.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным, ведь пока обе команды с трудом забивают: марокканцы отличились два раза, канадцы — лишь один. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.16, ТМ 2.5 — за 1.78.

«Атласские львы» оба мяча оформили в матче с Бельгией (2:0), а в первом туре скатали нулевую ничью с Хорватией. Индивидуальный тотал Марокко больше 1.5 мяча предложен за 2.18, ИТМ2 (1.5) — за 1.68.

Канада отличилась один раз в матче с Хорватией (1:4), а вот против Бельгии команда из Северной Америки, несмотря на огромное количество моментов, не забила ни разу. ИТБ1 (1.5) идет за 3.20, ИТМ1 (1.5) — за 1.35.

Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 1.93, обратный рынок доступен за 1.87.