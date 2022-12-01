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Канада — Марокко: где смотреть матч чемпионат мира 1 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Канада — Марокко 1 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Хаким Зиеш и Ашраф Хакими в матче с Бельгией.
Фото Global Look Press

1 декабря в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира встретятся команды из группы F — Канада и Марокко. Игра пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, арбитр Рафаэл Клаус из Бразилии даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Группа F
01 дек, 18:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Канада
Марокко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Атласских львов» фаворитами матча: поставить на победу марокканцев можно с коэффициентом 2.14, это примерно 46% вероятности. Успех канадцев предложен с котировкой 3.80 (25%), ничья идет за чуть более реалистичные 3.40 (29%).

Верите, что канадцы наконец одержат первую победу в Катаре? Ставка в 1000 рублей на успех североамериканцев при благополучном исходе принесет 3800 рублей.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество Марокко:

• ничья 1:1 идет за 6.30;

• победа марокканцев 1:0 — за 6.50;

• успех 2:1 — за 8.60.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным, ведь пока обе команды с трудом забивают: марокканцы отличились два раза, канадцы — лишь один. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.16, ТМ 2.5 — за 1.78.

«Атласские львы» оба мяча оформили в матче с Бельгией (2:0), а в первом туре скатали нулевую ничью с Хорватией. Индивидуальный тотал Марокко больше 1.5 мяча предложен за 2.18, ИТМ2 (1.5) — за 1.68.

Хаким Зиеш. Канада — Марокко: Дэвис не разрушит мечту Зиеша и Хакими о плей-офф ЧМ

Канада отличилась один раз в матче с Хорватией (1:4), а вот против Бельгии команда из Северной Америки, несмотря на огромное количество моментов, не забила ни разу. ИТБ1 (1.5) идет за 3.20, ИТМ1 (1.5) — за 1.35.

Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 1.93, обратный рынок доступен за 1.87.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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