Япония — Испания: где смотреть матч чемпионата мира 1 декабря онлайн в прямом эфире
1 декабря Япония и Испания сыграют в рамках последнего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч пройдет на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, стартовый свисток арбитра Виктора Гомеса из ЮАР прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир начинается в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Луиса Энрике явным фаворитом: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.42, что составляет примерно 69% вероятности. Выигрыш японцев доступен с котировкой 9.10 (10%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.70 (21%).
Япония на групповом этапе обыграла Германию. Ждете еще одну сенсационную победу азиатов? Ставка в 1000 рублей на успех «Синих самураев» при благополучном исходе принесет 9100 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают существенное превосходство «Красной фурии»:
• победа Испании 2:0 идет за 6.00;
• 1:0 — за 6.30;
• успех 2:1 — за 8.30.
Япония в первом туре обыграла Германию (2:1) и получила хорошие шансы на выход из группы. Правда, в следующей игре «Синие самураи» так же неожиданно уступили Коста-Рике (0:1). Теперь для выхода в плей-офф японцам необходима победа или хотя бы ничья. Поставить на то, что азиаты не уступят в предстоящей игре, можно с коэффициентом 3.10.
Аналитики верят в то, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.10.
Испания на этом турнире забила уже восемь мячей, правда, семь из них заколотила в матче против Коста-Рики. Индивидуальный тотал «Красной фурии» больше 1.5 мяча оценен в 1.53, ИТМ2 (1.5) — в 2.50.
Эти рынки на Японию доступны за 5.00 и 1.18. «Синие самураи» в Катаре отличались только в игре с Германией, которой забили дважды.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2