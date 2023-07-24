«Химки» — «Торпедо»: прогноз на матч первой лиги 24 июля 2023 года
24 июля в заключительном матче второго тура первой лиги сойдутся «Химки» и «Торпедо», которые в прошлом сезоне выступали в РПЛ. Игра пройдет на «Арене Химки», стартовый свисток арбитра Константина Аверьянова прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: коэффициент на триумф хозяев — 2.46, что составляет около 38% вероятности. Выигрыш гостей можно оформить за 2.75 (34%). Ничья предложена с котировкой 3.29 (28%).
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В прошлом сезоне клубы встречались на уровне высшего дивизиона, и подмосковный коллектив дважды обыграл автозаводцев (4:2 и 3:1). Победная серия красно-черных против «Торпедо» достигла уже трех игр. Непоражение черно-белых в предстоящем столкновении доступно за 1.49.
Эксперты сомневаются, что поединок получится ярким: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.76. При этом в трех последних официальных матчах команды на двоих заколачивали минимум четыре мяча.
Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.77, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.94.
Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Торпедо»
Команды являются одними из главных фаворитов первой лиги: по данным статистического сайта Transfermarkt они обладают самыми дорогими составами в чемпионате, а в прошлом сезоне выступали в РПЛ. Также в прошедшей кампании РПЛ соперники выдали два ярких поединка (4:2 и 3:1), а минимум в четыре забитых мяча на двоих выполняли в трех последних встречах во всех турнирах.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.99.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|2 : 1
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|2 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1