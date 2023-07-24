24 июля в заключительном матче второго тура первой лиги сойдутся «Химки» и «Торпедо», которые в прошлом сезоне выступали в РПЛ. Игра пройдет на «Арене Химки», стартовый свисток арбитра Константина Аверьянова прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: коэффициент на триумф хозяев — 2.46, что составляет около 38% вероятности. Выигрыш гостей можно оформить за 2.75 (34%). Ничья предложена с котировкой 3.29 (28%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3290 рублей.

В прошлом сезоне клубы встречались на уровне высшего дивизиона, и подмосковный коллектив дважды обыграл автозаводцев (4:2 и 3:1). Победная серия красно-черных против «Торпедо» достигла уже трех игр. Непоражение черно-белых в предстоящем столкновении доступно за 1.49.

Эксперты сомневаются, что поединок получится ярким: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.76. При этом в трех последних официальных матчах команды на двоих заколачивали минимум четыре мяча.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.77, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.94.

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Торпедо»

Команды являются одними из главных фаворитов первой лиги: по данным статистического сайта Transfermarkt они обладают самыми дорогими составами в чемпионате, а в прошлом сезоне выступали в РПЛ. Также в прошедшей кампании РПЛ соперники выдали два ярких поединка (4:2 и 3:1), а минимум в четыре забитых мяча на двоих выполняли в трех последних встречах во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.99.

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