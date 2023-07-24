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«Химки» — «Торпедо»: прогноз на матч первой лиги 24 июля 2023 года

Прогноз на матч первой лиги «Химки» — «Торпедо» 24 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Торпедо» на тренировке.
Фото Телеграм-канал «Торпедо»

24 июля в заключительном матче второго тура первой лиги сойдутся «Химки» и «Торпедо», которые в прошлом сезоне выступали в РПЛ. Игра пройдет на «Арене Химки», стартовый свисток арбитра Константина Аверьянова прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. ФНЛ. 2-й тур
24 июл, 19:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Торпедо М

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: коэффициент на триумф хозяев — 2.46, что составляет около 38% вероятности. Выигрыш гостей можно оформить за 2.75 (34%). Ничья предложена с котировкой 3.29 (28%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3290 рублей.

В прошлом сезоне клубы встречались на уровне высшего дивизиона, и подмосковный коллектив дважды обыграл автозаводцев (4:2 и 3:1). Победная серия красно-черных против «Торпедо» достигла уже трех игр. Непоражение черно-белых в предстоящем столкновении доступно за 1.49.

Эксперты сомневаются, что поединок получится ярким: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.99, ТМ 2.5 — за 1.76. При этом в трех последних официальных матчах команды на двоих заколачивали минимум четыре мяча.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.77, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.94.

Давид Шавлохов (&laquo;Алания&raquo;) в&nbsp;матче первого тура против &laquo;Черноморца&raquo;. «Алания» — «Нефтехимик»: прогноз на матч первой лиги 24 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Торпедо»

Команды являются одними из главных фаворитов первой лиги: по данным статистического сайта Transfermarkt они обладают самыми дорогими составами в чемпионате, а в прошлом сезоне выступали в РПЛ. Также в прошедшей кампании РПЛ соперники выдали два ярких поединка (4:2 и 3:1), а минимум в четыре забитых мяча на двоих выполняли в трех последних встречах во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.99.

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«Алания» — «Нефтехимик»: прогноз на матч первой лиги 24 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 3 : 2
23.07 20:00
Ростов – Факел
 2 : 1
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 2 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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