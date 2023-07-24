Бернабе Сапата — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Гамбург 25 июля 2023 года
25 июля чемпион турнира в Бостаде Андрей Рублев начнет поход за третьим титулом в сезоне. Его первым соперником на соревнованиях в Гамбурге станет испанец Бернабе Сапата. Игра начнется не ранее 12.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде теннисисты ни разу друг с другом не встречались.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Рублева безусловным фаворитом игры. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.15, что примерно 87% вероятности исхода. Успех Сапаты доступен за 5.60 (13%).
Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его сенсационного триумфа принесет выплату в размере 5600 рублей.
Эксперты подозревают, что Рублев не оставит Бернабе шансов и закроет его в двух сетах. На счет 2:0 котировка — 1.48.
Победа Рублева с разницей в шесть и более геймов оценена в 1.95, Ф1(+5.5) — в 1.80.
Сапата в этом сезоне дважды встречался с игроками из России в трехсетовом формате о оба раза брал хотя бы партию — у Шевченко и Медведева. Условие, при котором он заберет сет у Рублева, доступно за 2.50.
Тотал больше 20.5 гейма идет за 2.00, ТМ 20.5 — за 1.75.
Три сета в предстоящей игре можно взять за 2.87, два — за 1.36. На прошедшем в Бостаде турнире Андрей всего раз сыграл трехсетовик — с Франсиско Серундоло.
Прогноз и ставка на матч Бернабе Сапата — Андрей Рублев
Рублев набрал потрясающую форму и довольно легко забрал турнир в Бостаде, где в четырех матчах обыграл Котова, Зверева, Серундоло и Рууда. Причем Каспера он закрыл с «баранкой» во втором сете. Сапата тоже выступал в Швеции, но выбыл уже во втором круге от Офнера.
Несмотря на разницу в готовности и классе, все-таки стоит рассмотреть ставку в пользу испанца. Во-первых, он приехал в Гамбург значительно раньше и успел привыкнуть к кортам, а еще получил передышку. У него также будет время подготовиться непосредственно под Рублева. Во-вторых, хотя Бернабе не добирался до дальних стадий на грунте в этом сезоне, все же потрепал нервы нескольким топам — тому же Медведеву в Риме, где тот был очень хорош.
Рекомендуемая ставка: Сапата победит с форой (+5.5) гейма за 1.80.
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1
|Краснодар
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2
|Зенит
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|0
|0
|2-0
|3
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3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
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5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
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Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
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Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
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Спартак – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
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Даниил Хлусевич
Спартак
|2
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
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Лукас Вера
Оренбург
|2
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Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1