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«Химки» — «Динамо Владивосток»: прогноз на матч Кубка России 1 ноября 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Химки» — «Динамо Владивосток» 1 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Химки».
Фото Официальная страница ФК «Химки» ВКонтакте., Соцсети

1 ноября «Динамо» из Владивостока приедет в гости к «Химкам» в шестом раунде Кубка России на этапе Пути регионов. Встреча состоится на «Арене Химки» и начнется в 16.00 по московскому времени. Соперников рассудит арбитр Роман Сафьян. В прямом эфире с 15.55 мск поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд
01 нояб, 16:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо Вл

В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: победу «Химок» в основное время оценили в 1.21, это около 75% вероятности. На успех дальневосточников предложили коэффициент 11.75 (9%). «Мирный» результат идет за 6.23 (16%).

Вариант «обе забьют» доступен за 2.11, обратный рынок — за 1.73. Тотал больше трех голов можно сыграть за 1.79, ТМ 3 — за 1.92.

В нынешнем розыгрыше Кубка России команды не пропустили ни разу. На сухарь красно-черных дали за 1.89. Эта же опция на «Динамо» имеется за 8.75.

Два поединка приморцев на этапе Пути регионов из четырех завершились нулевой ничьей в основное время. На повторение этого счета представлена котировка 16.75.

Мартин Эдегор (&laquo;Арсенал&raquo;). «Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз на матч Кубка лиги 1 ноября 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Динамо Владивосток»

На «Арене Химки» встретятся обладатели крепкой обороны — в текущей кубковой кампании ни красно-черные, ни дальневосточники не пропустили пока ни разу. А еще соперников объединяет тренд на «низовые» поединки — таким образом клуб из Подмосковья остановил 2DROTS (2:0) и «Уфу» (1:0). Приморцы с одинаковым счетом прошли «Иркутск» и «Динамо Барнаул» (0:0, пен 4:2), игры с «Тюменью» (2:0) и «Ротором» (1:0) тоже не получились яркими.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.94 (если забьют ровно трижды, случится возврат).

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Футбол
Кубок России
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
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Сочи – Динамо
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Иван Обляков

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ЦСКА

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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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