«Химки» — «Динамо Владивосток»: прогноз на матч Кубка России 1 ноября 2023 года
1 ноября «Динамо» из Владивостока приедет в гости к «Химкам» в шестом раунде Кубка России на этапе Пути регионов. Встреча состоится на «Арене Химки» и начнется в 16.00 по московскому времени. Соперников рассудит арбитр Роман Сафьян. В прямом эфире с 15.55 мск поединок покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».
В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: победу «Химок» в основное время оценили в 1.21, это около 75% вероятности. На успех дальневосточников предложили коэффициент 11.75 (9%). «Мирный» результат идет за 6.23 (16%).
Вариант «обе забьют» доступен за 2.11, обратный рынок — за 1.73. Тотал больше трех голов можно сыграть за 1.79, ТМ 3 — за 1.92.
В нынешнем розыгрыше Кубка России команды не пропустили ни разу. На сухарь красно-черных дали за 1.89. Эта же опция на «Динамо» имеется за 8.75.
Два поединка приморцев на этапе Пути регионов из четырех завершились нулевой ничьей в основное время. На повторение этого счета представлена котировка 16.75.
Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Динамо Владивосток»
На «Арене Химки» встретятся обладатели крепкой обороны — в текущей кубковой кампании ни красно-черные, ни дальневосточники не пропустили пока ни разу. А еще соперников объединяет тренд на «низовые» поединки — таким образом клуб из Подмосковья остановил 2DROTS (2:0) и «Уфу» (1:0). Приморцы с одинаковым счетом прошли «Иркутск» и «Динамо Барнаул» (0:0, пен 4:2), игры с «Тюменью» (2:0) и «Ротором» (1:0) тоже не получились яркими.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.94 (если забьют ровно трижды, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1