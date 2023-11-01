1 ноября во втором круге «мастерса» в Париже Даниил Медведев сыграет с Григором Димитровым. Встреча россиянина и болгарина начнется не ранее полудня по московскому времени. В России она легально показана не будет. Счет личного противостояния — 6:2 в пользу первой ракетки РФ.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева абсолютным фаворитом матча. На выход Даниила в третий раунд можно поставить с коэффициентом 1.33, что примерно 65% вероятности исхода. Успех Димитрова котируется за 3.35 (35%).

Триумф россиянина со счетом 2:0 по сетам — наиболее реальный результат встречи. Он оценен в 1.94.

Тотал больше 22.5 гейма предложен за 2.05, ТМ 22.5 — за 1.80. Последний матч между теннисистами несколько дней назад в Вене завершился через «верх».

Триумф Медведева с форой (-3.5) гейма можно оформить за 1.85. Если же верите, что Димитров снова навяжет ему борьбу, возьмите Ф1(+3.5) за 1.97.

Тай-брейк в этом матче доступен за 2.38, его отсутствие — за 1.53.

Прогноз и ставка на матч Григор Димитров — Даниил Медведев

Теннисисты встречались 26 октября в 1/8 финала турнира в Вене — Димитров прилично потрепал нервы Даниилу и проиграл ему в трех сетах. Однако сложно сказать, что победа в первой партии того матча — заслуга болгарина. Скорее Медведев сыграл ниже своих возможностей, трижды упустив подачу, что с ним случается крайне редко.

На старте соревнований в Париже Григор одержал непростую трехсетовую победу над Музетти, в то время как Даниил отдыхал. Пропуск первого раунда наверняка позволил россиянину восстановиться после зубодробительной воскресной битвы против Синнера. Плюс не стоит забывать, что в столице Франции Медведев играет очень прилично — за последние три года выиграл здесь титул и был в финале. Скорее всего, остановить его у Димитрова не получится.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева 2:0 за 1.94.

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