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Григор Димитров — Даниил Медведев: россиянин начнет поход за титулом с уверенной победы

Прогноз на матч ATP Париж Григор Димитров — Даниил Медведев 1 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

1 ноября во втором круге «мастерса» в Париже Даниил Медведев сыграет с Григором Димитровым. Встреча россиянина и болгарина начнется не ранее полудня по московскому времени. В России она легально показана не будет. Счет личного противостояния — 6:2 в пользу первой ракетки РФ.

Харри Магуайр. «МЮ» получил три мяча от «Сити» и проиграл четвертый топ-матч сезона. От встречи с «Ньюкаслом» ничего хорошего ждать не стоит

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева абсолютным фаворитом матча. На выход Даниила в третий раунд можно поставить с коэффициентом 1.33, что примерно 65% вероятности исхода. Успех Димитрова котируется за 3.35 (35%).

Триумф россиянина со счетом 2:0 по сетам — наиболее реальный результат встречи. Он оценен в 1.94.

Тотал больше 22.5 гейма предложен за 2.05, ТМ 22.5 — за 1.80. Последний матч между теннисистами несколько дней назад в Вене завершился через «верх».

Триумф Медведева с форой (-3.5) гейма можно оформить за 1.85. Если же верите, что Димитров снова навяжет ему борьбу, возьмите Ф1(+3.5) за 1.97.

Тай-брейк в этом матче доступен за 2.38, его отсутствие — за 1.53.

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Прогноз и ставка на матч Григор Димитров — Даниил Медведев

Теннисисты встречались 26 октября в 1/8 финала турнира в Вене — Димитров прилично потрепал нервы Даниилу и проиграл ему в трех сетах. Однако сложно сказать, что победа в первой партии того матча — заслуга болгарина. Скорее Медведев сыграл ниже своих возможностей, трижды упустив подачу, что с ним случается крайне редко.

На старте соревнований в Париже Григор одержал непростую трехсетовую победу над Музетти, в то время как Даниил отдыхал. Пропуск первого раунда наверняка позволил россиянину восстановиться после зубодробительной воскресной битвы против Синнера. Плюс не стоит забывать, что в столице Франции Медведев играет очень прилично — за последние три года выиграл здесь титул и был в финале. Скорее всего, остановить его у Димитрова не получится.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева 2:0 за 1.94.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Григор Димитров
Даниил Медведев
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«Спартак» — «Краснодар»: прогноз на матч Кубка России 1 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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Ахмат – Факел
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Спартак
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