Григор Димитров — Даниил Медведев: россиянин начнет поход за титулом с уверенной победы
1 ноября во втором круге «мастерса» в Париже Даниил Медведев сыграет с Григором Димитровым. Встреча россиянина и болгарина начнется не ранее полудня по московскому времени. В России она легально показана не будет. Счет личного противостояния — 6:2 в пользу первой ракетки РФ.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева абсолютным фаворитом матча. На выход Даниила в третий раунд можно поставить с коэффициентом 1.33, что примерно 65% вероятности исхода. Успех Димитрова котируется за 3.35 (35%).
Триумф россиянина со счетом 2:0 по сетам — наиболее реальный результат встречи. Он оценен в 1.94.
Тотал больше 22.5 гейма предложен за 2.05, ТМ 22.5 — за 1.80. Последний матч между теннисистами несколько дней назад в Вене завершился через «верх».
Триумф Медведева с форой (-3.5) гейма можно оформить за 1.85. Если же верите, что Димитров снова навяжет ему борьбу, возьмите Ф1(+3.5) за 1.97.
Тай-брейк в этом матче доступен за 2.38, его отсутствие — за 1.53.
Прогноз и ставка на матч Григор Димитров — Даниил Медведев
Теннисисты встречались 26 октября в 1/8 финала турнира в Вене — Димитров прилично потрепал нервы Даниилу и проиграл ему в трех сетах. Однако сложно сказать, что победа в первой партии того матча — заслуга болгарина. Скорее Медведев сыграл ниже своих возможностей, трижды упустив подачу, что с ним случается крайне редко.
На старте соревнований в Париже Григор одержал непростую трехсетовую победу над Музетти, в то время как Даниил отдыхал. Пропуск первого раунда наверняка позволил россиянину восстановиться после зубодробительной воскресной битвы против Синнера. Плюс не стоит забывать, что в столице Франции Медведев играет очень прилично — за последние три года выиграл здесь титул и был в финале. Скорее всего, остановить его у Димитрова не получится.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева 2:0 за 1.94.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1