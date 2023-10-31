«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз на матч Кубка лиги 1 ноября 2023 года
1 ноября «Арсенал» навестит «Вест Хэм» в 1/8 финала Кубка лиги. Игра пройдет на «Лондон Стэдиум» и начнется в 22.30 по московскому времени. Главный арбитр — Саймон Хупер. В России поединок не покажут.
В букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей чуть больше шансов на три очка: успех «Арсенала» оценили коэффициентом 2.32, это около 39% вероятности. На викторию «Вест Хэма» предложили котировку 3.10 (32%). На ничью — 3.50 (29%).
Последняя встреча соперников на «Лондон Стэдиум» получилась результативной (2:2). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.92.
Обмен меткими выстрелами дали за 1.73, обратный рынок — за 2.10.
Триумф «молотобойцев» с форой (0) идет за 2.23. Если верите в парней Микеля Артеты, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.67.
На выходных «канониры» разгромили «Шеффилд» (5:0). Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 гола доступен за 2.19.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 6.00.
Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Арсенал»
После международной паузы у «молотобойцев» наступила черная полоса: в двух последних турах АПЛ влетели «Астон Вилле» и «Эвертону» с общим счетом 1:5, а между этим уступили «Олимпиакосу» в Лиге Европы (1:2). У «канониров» же все отлично: перед перерывом на игры сборных одолели «Манчестер Сити» (1:0), а затем вырвали ничью в лондонском дерби с «Челси» (2:2), победили «Севилью» (2:1) в Лиге чемпионов и переехали «Шеффилд» (5:0). Плотный календарь заставит Микеля Артету прибегнуть к ротации, но даже в этих условиях гости выглядят фаворитами.
Рекомендуемая ставка: проход «Арсенала» за 1.71.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1