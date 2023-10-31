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«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз на матч Кубка лиги 1 ноября 2023 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Вест Хэм» — «Арсенал» 1 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Мартин Эдегор («Арсенал»).
Фото Global Look Press

1 ноября «Арсенал» навестит «Вест Хэм» в 1/8 финала Кубка лиги. Игра пройдет на «Лондон Стэдиум» и начнется в 22.30 по московскому времени. Главный арбитр — Саймон Хупер. В России поединок не покажут.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
01 нояб, 22:30. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Арсенал

В букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей чуть больше шансов на три очка: успех «Арсенала» оценили коэффициентом 2.32, это около 39% вероятности. На викторию «Вест Хэма» предложили котировку 3.10 (32%). На ничью — 3.50 (29%).

Последняя встреча соперников на «Лондон Стэдиум» получилась результативной (2:2). Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.92.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.73, обратный рынок — за 2.10.

Триумф «молотобойцев» с форой (0) идет за 2.23. Если верите в парней Микеля Артеты, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.67.

На выходных «канониры» разгромили «Шеффилд» (5:0). Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 гола доступен за 2.19.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 6.00.

Вадим Шипачев (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). «Ак Барс» потерял Шипачева и проиграл дважды подряд. Но матч со СКА все равно будет ярким

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Арсенал»

После международной паузы у «молотобойцев» наступила черная полоса: в двух последних турах АПЛ влетели «Астон Вилле» и «Эвертону» с общим счетом 1:5, а между этим уступили «Олимпиакосу» в Лиге Европы (1:2). У «канониров» же все отлично: перед перерывом на игры сборных одолели «Манчестер Сити» (1:0), а затем вырвали ничью в лондонском дерби с «Челси» (2:2), победили «Севилью» (2:1) в Лиге чемпионов и переехали «Шеффилд» (5:0). Плотный календарь заставит Микеля Артету прибегнуть к ротации, но даже в этих условиях гости выглядят фаворитами.

Рекомендуемая ставка: проход «Арсенала» за 1.71.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России 31 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
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Пари Нижний Новгород

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 11 1 3
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