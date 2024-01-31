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31 января, 22:30

«Аль-Наср» — «Интер Майами»: отсутствие Роналду и Мане поможет Месси показать себя

Прогноз на товарищеский матч «Аль-Наср» — «Интер Майами» 1 февраля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Лионель Месси.
Фото Getty Images

1 февраля саудовский «Аль-Наср» проведет товарищеский матч против «Интера Майами». Встреча состоится в Эр-Рияде и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире в России он показан не будет.

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Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали команду из США фаворитом встречи. На ее победу можно поставить за 2.20, это приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья идет за 4.60 (17%), успех «Аль-Насра» — за 2.65 (38%).

Если гости не проиграют, выиграет пари за 1.48. Если не уступят хозяева, тогда пройдет ставка за 1.67.

Эксперты убеждены, что игра получится очень результативной: ТБ 4.5 идет за 1.85, ТМ 4.5 — за 1.95.

Очень возможен обмен голами: 1.17 на то, что он произойдет, и 5.00 на то, что нет.

Забьет ли Лео Месси? В линии его точный удар доступен за 1.45.

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Прогноз и ставка на матч «Аль-Наср» — «Интер Майами»

Хотя матч состоится в Саудовской Аравии, ключевым станет не это, а отсутствие лидеров «Аль-Насра» — Роналду пропустит встречу из-за повреждения, а Мане — из-за участия в Кубке Африки, из которого его Сенегал недавно выбыл. У «Интера» же в полном порядке Месси, Суарес, Альба и Бускетс. Старая гвардия «Барселоны» неплохо показала себя в игре с «Аль-Хилялем» (3:4), но у того на поле были почти все звезды. Обескровленный «Аль-Наср» вряд ли даст такой же бой команде из США.

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» за 2.20.

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Футбол
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ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
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«Хетафе» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 1 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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