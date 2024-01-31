1 февраля саудовский «Аль-Наср» проведет товарищеский матч против «Интера Майами». Встреча состоится в Эр-Рияде и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире в России он показан не будет.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали команду из США фаворитом встречи. На ее победу можно поставить за 2.20, это приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья идет за 4.60 (17%), успех «Аль-Насра» — за 2.65 (38%).

Если гости не проиграют, выиграет пари за 1.48. Если не уступят хозяева, тогда пройдет ставка за 1.67.

Эксперты убеждены, что игра получится очень результативной: ТБ 4.5 идет за 1.85, ТМ 4.5 — за 1.95.

Очень возможен обмен голами: 1.17 на то, что он произойдет, и 5.00 на то, что нет.

Забьет ли Лео Месси? В линии его точный удар доступен за 1.45.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Наср» — «Интер Майами»

Хотя матч состоится в Саудовской Аравии, ключевым станет не это, а отсутствие лидеров «Аль-Насра» — Роналду пропустит встречу из-за повреждения, а Мане — из-за участия в Кубке Африки, из которого его Сенегал недавно выбыл. У «Интера» же в полном порядке Месси, Суарес, Альба и Бускетс. Старая гвардия «Барселоны» неплохо показала себя в игре с «Аль-Хилялем» (3:4), но у того на поле были почти все звезды. Обескровленный «Аль-Наср» вряд ли даст такой же бой команде из США.

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» за 2.20.

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