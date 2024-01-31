«Аль-Наср» — «Интер Майами»: отсутствие Роналду и Мане поможет Месси показать себя
1 февраля саудовский «Аль-Наср» проведет товарищеский матч против «Интера Майами». Встреча состоится в Эр-Рияде и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире в России он показан не будет.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали команду из США фаворитом встречи. На ее победу можно поставить за 2.20, это приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья идет за 4.60 (17%), успех «Аль-Насра» — за 2.65 (38%).
Если гости не проиграют, выиграет пари за 1.48. Если не уступят хозяева, тогда пройдет ставка за 1.67.
Эксперты убеждены, что игра получится очень результативной: ТБ 4.5 идет за 1.85, ТМ 4.5 — за 1.95.
Очень возможен обмен голами: 1.17 на то, что он произойдет, и 5.00 на то, что нет.
Забьет ли Лео Месси? В линии его точный удар доступен за 1.45.
Прогноз и ставка на матч «Аль-Наср» — «Интер Майами»
Хотя матч состоится в Саудовской Аравии, ключевым станет не это, а отсутствие лидеров «Аль-Насра» — Роналду пропустит встречу из-за повреждения, а Мане — из-за участия в Кубке Африки, из которого его Сенегал недавно выбыл. У «Интера» же в полном порядке Месси, Суарес, Альба и Бускетс. Старая гвардия «Барселоны» неплохо показала себя в игре с «Аль-Хилялем» (3:4), но у того на поле были почти все звезды. Обескровленный «Аль-Наср» вряд ли даст такой же бой команде из США.
Рекомендуемая ставка: победа «Интера» за 2.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5