Турция — Армения: где смотреть матч квалификации чемпионата Европы-2024 8 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
8 сентября Турция примет сборную Армении в пятом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча состоится на Новом стадионе Ататюрка в Эскишехире и стартует в 21.45 по московскому времени. Участников группы D рассудит итальянский судья Даниэле Орсато. Онлайн-платформа «Okko Спорт», сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» начнут прямой эфир с 21.35 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев: поставить на коллектив Штефана Кунца можно с коэффициентом 1.33, что составляет примерно 70% вероятности. Триумф гостей предлагают с котировкой 9.50 (11%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.41 (19%).
Армения еще ни разу не обыгрывала Турцию — потерпела три поражения с общим счетом 1:6. Ставка на парней Александра Петракова в случае их сенсационного успеха принесет выплату в 9500 рублей.
Встреча соперников в первом туре квалификации пробила «верх» по результативным ударам (2:1 в пользу «лунных звезд» в Ереване). Тотал больше 2.5 мяча на Новом стадионе Ататюрка в Эскишехире доступен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.21.
Специалисты считают, что лучшие шансы отличиться имеет Умут Найир. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром Высшей лиги среди турецких игроков с 17 голами за «Умраниеспор», а летом перешел в «Фенербахче». Взятие ворот в исполнении 30-летнего форварда оценили за 2.05.
Рынок на обмен точными выстрелами представлен за 2.11. На «обе забьют — нет» дали 1.72.
Сборная Армении огорчила турков лишь в одной игре из трех. Очередной «сухарь» в исполнении Хакана Чалханоглу и компании можно взять за 1.88.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают как раз на викторию команды Штефана Кунца без пропущенных мячей:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0