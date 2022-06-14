Нидерланды в заключительном перед перерывом туре Лиги наций сыграют дома с Уэльсом. Встреча пройдет на арене «Де Куйп» в Роттердаме 14 июня и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хорациу Фешник из Румынии.

Нидерланды — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.32, это приблизительно 75% вероятности исхода. Успех Уэльса идет за крупные 11.0 (9%), ничья — за 5.30 (16%).

Ставка в 1000 рублей на победу Уэльса принесет 11 000 рублей выплаты и 10 000 чистой прибыли в случае удачного исхода.

В последнем матче валлийцы выжали ничью против Бельгии. Повторят успех? На Х2 котировка 3.60.

Можно также взять победу гостей с форой (+1.5) за 1.88 — очень выгодный вариант. В противовес Ф1(-1.5) доступен за 1.93.

В первом круге Нидерланды пропустили в добавленное время, но тут же вырвали победу со счетом 2:1. На ТБ 2.5 гола можно поставить за 1.72, на ТМ 2.5 — за 2.20.

Во всех матчах Лиги наций эти команды забивали сами и позволяли отличиться соперникам, поэтому очень вероятен обмен голами за 2.10. Обратный исход оценен в 1.73.

Аналитики вывели три наиболее вероятных точных счета: