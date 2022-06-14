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Нидерланды — Уэльс: где смотреть матч Лиги наций 14 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Нидерланды — Уэльс 14 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Гарет Бэйл, сборная Уэльса.
Фото Global Look Press

Нидерланды в заключительном перед перерывом туре Лиги наций сыграют дома с Уэльсом. Встреча пройдет на арене «Де Куйп» в Роттердаме 14 июня и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хорациу Фешник из Румынии.

Лига наций A. Группа 4
14 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Голландия
Уэльс

Нидерланды — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.32, это приблизительно 75% вероятности исхода. Успех Уэльса идет за крупные 11.0 (9%), ничья — за 5.30 (16%).

Ставка в 1000 рублей на победу Уэльса принесет 11 000 рублей выплаты и 10 000 чистой прибыли в случае удачного исхода.

В последнем матче валлийцы выжали ничью против Бельгии. Повторят успех? На Х2 котировка 3.60.

Можно также взять победу гостей с форой (+1.5) за 1.88 — очень выгодный вариант. В противовес Ф1(-1.5) доступен за 1.93.

В первом круге Нидерланды пропустили в добавленное время, но тут же вырвали победу со счетом 2:1. На ТБ 2.5 гола можно поставить за 1.72, на ТМ 2.5 — за 2.20.

Во всех матчах Лиги наций эти команды забивали сами и позволяли отличиться соперникам, поэтому очень вероятен обмен голами за 2.10. Обратный исход оценен в 1.73.

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Аналитики вывели три наиболее вероятных точных счета:

  • 2:0 в пользу Нидерландов — за 5.90;

  • 1:0 — за 6.60;

  • 3:0 — за 7.90.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
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ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

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Краснодар

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Спартак

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Горан Чаушич

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Краснодар

 15 1 0
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