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Франция — Марокко: где смотреть матч чемпионата мира 14 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Франция — Марокко 14 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Антуан Гризманн и Уго Льорис.
Фото Global Look Press

14 декабря во втором полуфинале чемпионата мира встретятся сборные Франции и Марокко. Матч начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Аль-Байт», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол». Старт трансляции — в 21.45 мск. Главный арбитр встречи — мексиканец Сесар Рамос.

Чемпионат мира. 1/2 финала
14 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Франция
Марокко

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи французов. Поставить на команду Дешама можно за 1.58, это примерно 64%. Ничья доступна за 3.90 (25%), победа марокканцев — за 7.30 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3900 рублей.

Марокканцы не проиграли еще ни одного матча на мундиале. Верите, что повторят успех? Оформите ставку за 2.55.

В матче доступна ставка на проход в финал — успех Франции можно взять за 1.26, Марокко — за 4.30.

Улучшить котировку на победу Франции или добавить шансов Марокко можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.00, Ф2(+1) — за 1.90.

Усман Дембеле. Франция — Марокко: даже баррикады не спасут африканцев от налетов Мбаппе и Дембеле

Марокканцы заколдовали свои ворота, им никто не может забить. Если считаете, что и у французов не получится — поставьте на это за 4.80.

На гол Килиана Мбаппе можно поставить за 2.00, мяч Оливье Жиру оценили в 2.80.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Франци — за 5.00;

• 2:0 — за 5.90;

• 1:1 — за 7.20.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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