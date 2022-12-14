14 декабря во втором полуфинале чемпионата мира встретятся сборные Франции и Марокко. Матч начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Аль-Байт», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол». Старт трансляции — в 21.45 мск. Главный арбитр встречи — мексиканец Сесар Рамос.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи французов. Поставить на команду Дешама можно за 1.58, это примерно 64%. Ничья доступна за 3.90 (25%), победа марокканцев — за 7.30 (11%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3900 рублей.

Марокканцы не проиграли еще ни одного матча на мундиале. Верите, что повторят успех? Оформите ставку за 2.55.

В матче доступна ставка на проход в финал — успех Франции можно взять за 1.26, Марокко — за 4.30.

Улучшить котировку на победу Франции или добавить шансов Марокко можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.00, Ф2(+1) — за 1.90.

Марокканцы заколдовали свои ворота, им никто не может забить. Если считаете, что и у французов не получится — поставьте на это за 4.80.

На гол Килиана Мбаппе можно поставить за 2.00, мяч Оливье Жиру оценили в 2.80.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Франци — за 5.00;

• 2:0 — за 5.90;

• 1:1 — за 7.20.