Эксперты оценили шансы Мбаппе и Гризманна побороться за приз игроку 1/2 финала ЧМ против Марокко
14 декабря во втором полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Франции сыграет с сенсационной командой Марокко. Игра пройдет на арене «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен мексиканец Сесар Рамос. В прямом эфире матч можно посмотреть на сайте matchtv.ru, на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Франции шансов на победу больше, чем у соперника. Триумф команды Дидье Дешама в основное время доступен с коэффициентом 1.57, вероятность исхода — приблизительно 64%. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Марокко — за 7.20 (11%).
Кто будет признан лучшим игроком предстоящего матча? Эксперты считают, что наилучшие шансы проявить себя и получить приз у Килиана Мбаппе. На триумф нападающего можно поставить с коэффициентом 2.00. Черепашка уже признавался сильнейшим футболистом трех игр турнира — против Австралии, Дании и Польши.
Посоперничать с Килианом есть возможность у Антуана Гризманна. Вероятность оценена котировкой 4.50. Полузащитник очень хорош во всех матчах мундиаля, но выполняет малозаметную для болельщиков роль подносчика снарядов для Мбаппе и Жиру, поэтому все лавры достаются именно им.
Кстати, на Оливье можно поставить за 5.00. Жиру стал автором победного гола в ворота Англии, а всего на его счету на этом турнире четыре гола. Еще один вполне может помочь ему стать лучшим игроком встречи с Марокко.
За 8.00 предложено оформить ставку на Усмана Дембеле. За 9.00 — на человека, который призван остановить четверку французских нападающих, — на Яссина Буну. Голкипер сборной Марокко потащил все удары в серии пенальти с Испанией и отразил три выстрела в створ португальцев.
Успех его коллеги Уго Льориса идет за 13.0, Хакима Зиеша и Эссефа Эн-Несири — за 15.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2