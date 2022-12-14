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Сегодня, 19:15

Эксперты оценили шансы Мбаппе и Гризманна побороться за приз игроку 1/2 финала ЧМ против Марокко

Евгений Коростелев
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Антуан Гризманн и Уго Льорис.
Фото Global Look Press

14 декабря во втором полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Франции сыграет с сенсационной командой Марокко. Игра пройдет на арене «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен мексиканец Сесар Рамос. В прямом эфире матч можно посмотреть на сайте matchtv.ru, на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск.

Чемпионат мира. 1/2 финала
14 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Франция
Марокко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Франции шансов на победу больше, чем у соперника. Триумф команды Дидье Дешама в основное время доступен с коэффициентом 1.57, вероятность исхода — приблизительно 64%. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Марокко — за 7.20 (11%).

Кто будет признан лучшим игроком предстоящего матча? Эксперты считают, что наилучшие шансы проявить себя и получить приз у Килиана Мбаппе. На триумф нападающего можно поставить с коэффициентом 2.00. Черепашка уже признавался сильнейшим футболистом трех игр турнира — против Австралии, Дании и Польши.

Посоперничать с Килианом есть возможность у Антуана Гризманна. Вероятность оценена котировкой 4.50. Полузащитник очень хорош во всех матчах мундиаля, но выполняет малозаметную для болельщиков роль подносчика снарядов для Мбаппе и Жиру, поэтому все лавры достаются именно им.

Кстати, на Оливье можно поставить за 5.00. Жиру стал автором победного гола в ворота Англии, а всего на его счету на этом турнире четыре гола. Еще один вполне может помочь ему стать лучшим игроком встречи с Марокко.

Усман Дембеле. Франция — Марокко: даже баррикады не спасут африканцев от налетов Мбаппе и Дембеле

За 8.00 предложено оформить ставку на Усмана Дембеле. За 9.00 — на человека, который призван остановить четверку французских нападающих, — на Яссина Буну. Голкипер сборной Марокко потащил все удары в серии пенальти с Испанией и отразил три выстрела в створ португальцев.

Успех его коллеги Уго Льориса идет за 13.0, Хакима Зиеша и Эссефа Эн-Несири — за 15.0.

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Франция — Марокко: где смотреть матч чемпионата мира 14 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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