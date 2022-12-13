Франция — Марокко: даже баррикады не спасут африканцев от налетов Мбаппе и Дембеле
14 декабря во втором полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Франции сыграет с сенсационной командой Марокко. Игра пройдет на арене «Эль-Байт» в городе Эль-Хауре и начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен мексиканец Сесар Рамос. В прямом эфире матч можно посмотреть на сайте matchtv.ru, на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Франция — Марокко 14 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Франции шансов на победу больше, чем у соперника. Триумф команды Дидье Дешама в основное время доступен с коэффициентом 1.56, вероятность исхода — приблизительно 64%. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Марокко — за 7.40 (11%).
Выход европейской сборной в финал оценен котировкой 1.26, африканской — 4.30.
Команда Марокко не проигрывает 12 матчей подряд. На то, что она не уступит по итогам 90 даже Франции, коэффициент — 2.60.
«Трехцветные» пробили «верх» по голам в четырех играх турнира. ТБ 2.5 идет за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.67.
Эксперты считают, что у африканцев не получится огорчить Уго Льориса, поэтому вариант «гол Марокко» предложено взять за 1.93, отсутствие забитого мяча — за 1.87.
Условие «обе забьют» оценено в 2.40, «обе забьют — нет» — в 1.58.
Коэффициент 2.10 предложен на гол Килиана Мбаппе — у него наилучшие шансы забить среди игроков обеих сборных. За 2.80 можно взять Оливье Жиру, за 3.55 — Антуана Гризманна.
Пенальти идет за 2.65, удаление — за 5.00.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве Франции:
Франция — Марокко: прогноз и анализ матча ЧМ 14 декабря 2022 года
Об игре сборной Марокко в обороне на этом турнире будут слагать легенды. Команда Валида Реграги пропустила единственный мяч на турнире после срезки своего же защитника с Канадой и сыграла всухую с Бельгией (0:0), Хорватией (0:0), Испанией (0:0) и Португалией (1:0) — уникальное достижение.
Такого результата африканцы добились благодаря слаженной игре всей команды, но все же стоит отдельно отметить действия четверки защитников и вратаря Яссина Буну. Пара центральных снимает весь верх и гениально продавливает форвардов соперника, а Хакими и Мазрауи/Аттият-Аллах не позволяют противникам разгуляться на флангах.
Проблема для сборной Марокко в том, что перед игрой с Францией она потеряла двух важных футболистов: капитан и лидер обороны Ромен Саисс в матче с Португалией покинул поле на носилках, давно проблемы со здоровьем испытывает Мазрауи — он не играл с Португалией. Вылет сразу двух основных игроков из соседних зон — большая проблема для Реграги. Взаимопонимание может быть нарушено, а качество игры снизится — неудивительно, что в заключительные минуты четвертьфинала Португалия атаковала через правый фланг, где как раз не хватало Саисса и Мазрауи. И едва не забила.
У Франции в этой зоне действуют Дембеле и подключающийся к атакам Кунде. Наверняка их задачей будет стягивать на себя дополнительные силы соперника, чтобы на противоположном фланге создать разряженное пространство для Мбаппе. Лучший игрок «Трехцветных» легко воспользуется ситуацией, поэтому стоит присмотреться к варианту ИТБ1 (1.5) за 1.90.
К слову, у французов новых проблем с составом нет. После травм Бензема и Люки Эрнандеса команда Дидье Дешама идет по сетке без потерь среди игроков основы и ближайшего запаса.
Прогноз и ставка на матч Франция — Марокко
Марокканцы безупречны в обороне, но серия без пропущенных непосредственно от соперника мячей должна прерваться. Все-таки в защите у команды Реграги не футболисты мирового класса, а ошибки у них случались и в прошлых играх — соперникам не хватило удачи и в некоторых моментах точности, чтобы отличиться.
У Франции таких проблем не возникнет — «Трехцветные» создавали очень много моментов по ходу каждого матча на турнире и забили меньше двух мячей всего в одной встрече (в ничего не значившей против Туниса). Потеря двух основных игроков также скажется на качестве игры африканцев не в лучшую сторону.
Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ (1.5) за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2