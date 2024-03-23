Франция — Германия: прогноз на товарищеский матч 23 марта 2024 года
23 марта сборные Франции и Германии встретятся в товарищеской игре. Она состоится в Лионе на «Групама Стэдиум». Начало — в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Хесус Хиль Мансано из Испании. Матч не покажут в России.
Аналитики букмекерской компании Winline назвали французов фаворитами: поставить на победу парней Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.87, это около 51% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 4.10 (24%). «Мирный» исход — за 3.95 (25%).
В сентябре 2023-го соперники провели товарищеский матч в Дортмунде — тогда выиграли немцы (2:1). Уверены, что в Лионе они тоже не уступят? Опция Х2 идет за 2.01.
Тотал больше 2.5 мяча предложили за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.
Специалисты не сомневаются, что команды огорчат друг друга: вариант «обе забьют» оценен за 1.63, обратный рынок — за 2.27.
Два из трех самых вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью или триумф хозяев:
Прогноз и ставка на матч Франция — Германия
Соперники встретятся уже во второй раз за полгода — в сентябре 2023-го товарищеский поединок прошел в Дортмунде. Тогда благодаря голам Томаса Мюллера и Лероя Сане победили немцы. За «Трехцветных» забил Антуан Гризманн — с пенальти. Но в Лионе форвард «Атлетико» не сыграет из-за травмы — прервется его рекордная серия из 84 подряд матчей за сборную с 2017-го. Впрочем, у Дидье Дешама есть Килиан Мбаппе, Маркус Тюрам, Усман Дембеле и бесконечно опасный Оливье Жиру.
Заявка Юлиана Нагельсманна обогатилась Тони Кроосом — хавбек «Реала» не выступал за национальную команду с 2021-го, но поддался на уговоры тренера и вернулся ради домашнего Евро. С футбольным интеллектом Крооса атаки бундестим станут еще осмысленнее, тем более блистать есть кому — отличную форму набрали Кай Хавертц, Флориан Виртц и Джамал Мусиала. Поэтому на «Групама Стэдиум» точно не будет скучно.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5