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23 марта, 14:15

Англия — Бразилия: прогноз на товарищеский матч 23 марта 2024 года

Прогноз на товарищеский матч Англия — Бразилия 23 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Джуд Беллингем и Харри Кейн (сборная Англии).
Фото Global Look Press

23 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится товарищеский матч между сборными Англии и Бразилии. Португальский судья Артур Соареш Диаш даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России игру не покажут.

Товарищеские матчи.
23 мар, 22:00. Wembley (Лондон)
Англия
0:1
Бразилия

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе «Трех львов»: коэффициент на этот исход — 2.00, что составляет примерно 48% вероятности. Ничью предложили за 3.65 (27%), триумф бразильцев — за 3.90 (25%).

Винисиус и компания завершили 2023-й тремя поражениями в квалификации ЧМ-2026. Считаете, что на «Уэмбли» гости не уступят? Опцию Х2 оценили в 1.89.

Обмен результативными ударами идет за 1.84, обратный рынок — за 1.97. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.79.

Эксперты полагают, что счет откроет сборная Англии — на это событие представили котировку 1.70. Дебютный гол в исполнении пентакампеонов доступен за 2.50.

Антуан Гризманн. Гризманн впервые за семь лет не сыграет за Францию и прервет рекордную серию. Пропустит возвращение Крооса в сборную Германии

Прогноз и ставка на матч Англия — Бразилия

Предыдущая товарищеская встреча соперников завершилась нулевой ничьей — в ноябре 2017-го на «Уэмбли». Новая глава противостояния не окажется столь же скучной — достаточно вспомнить о главных звездах сборных. Винисиус приехал в расположение национальной команды в великолепной форме: впервые с сентября 2022 года забил в четырех играх подряд — сделал по дублю в ворота «Валенсии» и «Осасуны», а еще огорчил «Лейпциг» и «Сельту». Гарет Саутгейт может похвастаться Харри Кейном, который переписывает рекорды результативности в «Баварии», и Джудом Беллингемом, который пропустил два тура ла лиги из-за дисквалификации и явно соскучился по футболу. Разыгрались и Коул Палмер с Маркусом Рэшфордом — вингер «Челси» оформил 2+3 в трех последних поединках, у форварда «МЮ» три гола на этом же отрезке.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.25.

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Сборная Англии по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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Франция — Германия: прогноз на товарищеский матч 23 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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