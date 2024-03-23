Англия — Бразилия: прогноз на товарищеский матч 23 марта 2024 года
23 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится товарищеский матч между сборными Англии и Бразилии. Португальский судья Артур Соареш Диаш даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России игру не покажут.
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе «Трех львов»: коэффициент на этот исход — 2.00, что составляет примерно 48% вероятности. Ничью предложили за 3.65 (27%), триумф бразильцев — за 3.90 (25%).
Винисиус и компания завершили 2023-й тремя поражениями в квалификации ЧМ-2026. Считаете, что на «Уэмбли» гости не уступят? Опцию Х2 оценили в 1.89.
Обмен результативными ударами идет за 1.84, обратный рынок — за 1.97. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.79.
Эксперты полагают, что счет откроет сборная Англии — на это событие представили котировку 1.70. Дебютный гол в исполнении пентакампеонов доступен за 2.50.
Прогноз и ставка на матч Англия — Бразилия
Предыдущая товарищеская встреча соперников завершилась нулевой ничьей — в ноябре 2017-го на «Уэмбли». Новая глава противостояния не окажется столь же скучной — достаточно вспомнить о главных звездах сборных. Винисиус приехал в расположение национальной команды в великолепной форме: впервые с сентября 2022 года забил в четырех играх подряд — сделал по дублю в ворота «Валенсии» и «Осасуны», а еще огорчил «Лейпциг» и «Сельту». Гарет Саутгейт может похвастаться Харри Кейном, который переписывает рекорды результативности в «Баварии», и Джудом Беллингемом, который пропустил два тура ла лиги из-за дисквалификации и явно соскучился по футболу. Разыгрались и Коул Палмер с Маркусом Рэшфордом — вингер «Челси» оформил 2+3 в трех последних поединках, у форварда «МЮ» три гола на этом же отрезке.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.25.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5