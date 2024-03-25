«Автомобилисту» нужна одна победа для триумфа над СКА. Но букмекеры по-прежнему оставляют неплохие шансы команде Ротенберга
25 марта в Санкт-Петербурге состоится пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина, в котором СКА примет «Автомобилист». Игра пройдет на «СКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 19.15 мск. Красно-синие находятся в шаге от вылета из турнира — они уступают 1-3.
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что армейцам удастся сократить отставание в серии. На победу СКА в основное время предстоящего матча можно поставить с небольшим коэффициентом 1.64, это примерно 61% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.60 (22%), успех «Автомобилиста» — за близкие 4.90 (17%).
На то, что гости не уступят по итогам трех периодов, предложено поставить за 2.37.
В последнем матче соперники разгулялись и забили семь шайб на двоих: ТБ 4.5 идет за 1.91, ТМ 4.5 — за 1.90.
Обмен голами случился во всех четырех играх серии, поэтому можете воспользоваться коэффициентом 1.24 на условие «обе забьют» и, например, добавить его в экспресс.
Хотя «Автомобилисту» не хватает всего одной победы для выхода в полуфинал, эксперты все еще верят в СКА. Камбэк питерцев и их участие в 1/2 Кубка Гагарина оценено в 2.63, триумф екатеринбуржцев — в 1.52.
Прогноз и ставка на матч СКА — «Автомобилист»
Хотя СКА по счету уверенно расправился с соперником в четвертом матче (5:2), по игре к красно-синим все еще полно вопросов. В Екатеринбурге их спасла потрясающая реализация — результативным стал каждый пятый бросок. При этом «Автомобилист» атаковал ворота вдвое чаще — 49 бросков против 26. Так что благодарить за результат стоит в первую очередь Никиту Серебрякова.
Теперь серия вернулась в Санкт-Петербург, и, казалось бы, это должно помочь армейцам. Однако в этом есть сомнения, потому что первую и вторую игры на переполненной «СКА Арене» забрал именно «Автомобилист». Учитывая, что екатеринбуржцы весьма неплохо выглядят на фоне фаворита на протяжении всех игр Кубка, есть вероятность, что и в пятой они зацепятся.
Рекомендуемая ставка: победа «Авто» с форой (+1.5) шайбы за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5