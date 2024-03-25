«Автомобилисту» нужна одна победа для триумфа над СКА. Но букмекеры по-прежнему оставляют неплохие шансы команде Ротенберга

25 марта в Санкт-Петербурге состоится пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина, в котором СКА примет «Автомобилист». Игра пройдет на «СКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 19.15 мск. Красно-синие находятся в шаге от вылета из турнира — они уступают 1-3.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что армейцам удастся сократить отставание в серии. На победу СКА в основное время предстоящего матча можно поставить с небольшим коэффициентом 1.64, это примерно 61% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.60 (22%), успех «Автомобилиста» — за близкие 4.90 (17%).

На то, что гости не уступят по итогам трех периодов, предложено поставить за 2.37.

В последнем матче соперники разгулялись и забили семь шайб на двоих: ТБ 4.5 идет за 1.91, ТМ 4.5 — за 1.90.

Обмен голами случился во всех четырех играх серии, поэтому можете воспользоваться коэффициентом 1.24 на условие «обе забьют» и, например, добавить его в экспресс.

Хотя «Автомобилисту» не хватает всего одной победы для выхода в полуфинал, эксперты все еще верят в СКА. Камбэк питерцев и их участие в 1/2 Кубка Гагарина оценено в 2.63, триумф екатеринбуржцев — в 1.52.

Прогноз и ставка на матч СКА — «Автомобилист»

Хотя СКА по счету уверенно расправился с соперником в четвертом матче (5:2), по игре к красно-синим все еще полно вопросов. В Екатеринбурге их спасла потрясающая реализация — результативным стал каждый пятый бросок. При этом «Автомобилист» атаковал ворота вдвое чаще — 49 бросков против 26. Так что благодарить за результат стоит в первую очередь Никиту Серебрякова.

Теперь серия вернулась в Санкт-Петербург, и, казалось бы, это должно помочь армейцам. Однако в этом есть сомнения, потому что первую и вторую игры на переполненной «СКА Арене» забрал именно «Автомобилист». Учитывая, что екатеринбуржцы весьма неплохо выглядят на фоне фаворита на протяжении всех игр Кубка, есть вероятность, что и в пятой они зацепятся.

Рекомендуемая ставка: победа «Авто» с форой (+1.5) шайбы за 1.70.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline