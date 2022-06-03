Бельгия — Нидерланды: прогноз на матч Лиги наций 3 июня 2022 года
3 июня 2022 года пройдет один из главных матчей первого тура Лиги наций: Бельгия на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе примет Нидерланды. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию смотрите на онлайн-платформе «Okko спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев: котировка на победу Бельгии — 2.28, это примерно 42% вероятности. Успех Нидерландов оценен в 3.20 (31%), коэффициент на ничью чуть выше — 3.50 (27%).
В двух последних очных играх сборные не выявили победителя. Ставка в 1000 рублей на третью ничью подряд в при благополучном исходе принесет 3500 рублей.
Самый ожидаемый исход, по мнению аналитиков, — как раз ничья 1:1. Она идет с коэффициентом 6.70. Два других наиболее вероятных результата говорят о преимуществе бельгийцев.
• победу 2:1 можно взять за 8.50;
• успех 1:0 — за 8.60.
Также аналитики ожидают результативную игру: тотал больше 2.5 гола оценен приятным коэффициентом 1.78, ТМ 2.5 можно оформить за 2.10. Можно также рискнуть и поставить на тотал больше 3.5 мяча, котировка — 2.90. ТМ 3.5 идет за 1.42.
Неудивительно, что многие ожидают яркий матч: в составах команд хватает интересных игроков атаки. ИТБ1 (1.5) предложен с котировкой 2.02, ИТМ1 (1.5) идет за 1.79. Этот же рынок на Нидерланды можно оформить с коэффициентами 2.48 и 1.54 соответственно.
Аналитики практически не сомневаются, что отличатся обе команды: коэффициент на это — 1.66. «Обе забьют — нет» идет за 2.22.
Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Бельгия
Бельгия результативно провела прошлый розыгрыш Лиги наций: «красные дьяволы» заколачивали в среднем по 2.3 мяча за матч. Голландцы выступили не так резво — всего 1.1 гола за игру. При этом на двоих они выдали только пять матчей (из 14), в которых не зашел рынок «обе забьют». Друг против друга команды вполне могут забить по мячу.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0