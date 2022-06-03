3 июня 2022 года пройдет один из главных матчей первого тура Лиги наций: Бельгия на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе примет Нидерланды. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию смотрите на онлайн-платформе «Okko спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев: котировка на победу Бельгии — 2.28, это примерно 42% вероятности. Успех Нидерландов оценен в 3.20 (31%), коэффициент на ничью чуть выше — 3.50 (27%).

В двух последних очных играх сборные не выявили победителя. Ставка в 1000 рублей на третью ничью подряд в при благополучном исходе принесет 3500 рублей.

Самый ожидаемый исход, по мнению аналитиков, — как раз ничья 1:1. Она идет с коэффициентом 6.70. Два других наиболее вероятных результата говорят о преимуществе бельгийцев.

• победу 2:1 можно взять за 8.50;

• успех 1:0 — за 8.60.

Также аналитики ожидают результативную игру: тотал больше 2.5 гола оценен приятным коэффициентом 1.78, ТМ 2.5 можно оформить за 2.10. Можно также рискнуть и поставить на тотал больше 3.5 мяча, котировка — 2.90. ТМ 3.5 идет за 1.42.

Неудивительно, что многие ожидают яркий матч: в составах команд хватает интересных игроков атаки. ИТБ1 (1.5) предложен с котировкой 2.02, ИТМ1 (1.5) идет за 1.79. Этот же рынок на Нидерланды можно оформить с коэффициентами 2.48 и 1.54 соответственно.

Аналитики практически не сомневаются, что отличатся обе команды: коэффициент на это — 1.66. «Обе забьют — нет» идет за 2.22.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Бельгия

Бельгия результативно провела прошлый розыгрыш Лиги наций: «красные дьяволы» заколачивали в среднем по 2.3 мяча за матч. Голландцы выступили не так резво — всего 1.1 гола за игру. При этом на двоих они выдали только пять матчей (из 14), в которых не зашел рынок «обе забьют». Друг против друга команды вполне могут забить по мячу.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.66.