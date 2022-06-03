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Сегодня, 13:15

Бельгия — Нидерланды: прогноз на матч Лиги наций 3 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Нидерланды 3 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Ромелу Лукаку (сборная Бельгии).
Фото Global Look Press

3 июня 2022 года пройдет один из главных матчей первого тура Лиги наций: Бельгия на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе примет Нидерланды. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию смотрите на онлайн-платформе «Okko спорт».

Лига наций A. Группа 4
03 июн, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
Голландия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев: котировка на победу Бельгии — 2.28, это примерно 42% вероятности. Успех Нидерландов оценен в 3.20 (31%), коэффициент на ничью чуть выше — 3.50 (27%).

В двух последних очных играх сборные не выявили победителя. Ставка в 1000 рублей на третью ничью подряд в при благополучном исходе принесет 3500 рублей.

Самый ожидаемый исход, по мнению аналитиков, — как раз ничья 1:1. Она идет с коэффициентом 6.70. Два других наиболее вероятных результата говорят о преимуществе бельгийцев.

• победу 2:1 можно взять за 8.50;

• успех 1:0 — за 8.60.

Также аналитики ожидают результативную игру: тотал больше 2.5 гола оценен приятным коэффициентом 1.78, ТМ 2.5 можно оформить за 2.10. Можно также рискнуть и поставить на тотал больше 3.5 мяча, котировка — 2.90. ТМ 3.5 идет за 1.42.

Неудивительно, что многие ожидают яркий матч: в составах команд хватает интересных игроков атаки. ИТБ1 (1.5) предложен с котировкой 2.02, ИТМ1 (1.5) идет за 1.79. Этот же рынок на Нидерланды можно оформить с коэффициентами 2.48 и 1.54 соответственно.

Аналитики практически не сомневаются, что отличатся обе команды: коэффициент на это — 1.66. «Обе забьют — нет» идет за 2.22.

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Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Бельгия

Бельгия результативно провела прошлый розыгрыш Лиги наций: «красные дьяволы» заколачивали в среднем по 2.3 мяча за матч. Голландцы выступили не так резво — всего 1.1 гола за игру. При этом на двоих они выдали только пять матчей (из 14), в которых не зашел рынок «обе забьют». Друг против друга команды вполне могут забить по мячу.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.66.

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Сборная Нидерландов по футболу
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Франция — Дания: прогноз на матч Лиги наций 3 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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