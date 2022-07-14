Прогноз на товарищеский матч «Мельбурн Виктори» — «Манчестер Юнайтед» 15 июля 2022 года

«Манчестер Юнайтед» продолжает подготовку к новому сезону: после разгрома «Ливерпуля» (4:0) 15 июля 2022 года «Красные дьяволы» сыграют с австралийским «Мельбурн Виктори». Матч пройдет на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» в Австралии. Начало в 13.05 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают манкунианцев однозначным фаворитом: коэффициент на победу команды Эрика тен Хага — 1.47, приблизительно 65% вероятности. Успех хозяев оценен в 5.40 (16%), котировка на ничью чуть ниже — 4.60 (19%).

Согласны с экспертами? Ставка в 1000 рублей на победу «МЮ» в случае его выигрыша принесет 1470 рублей, чистая прибыль составит 470 рублей.

Три самых вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи говорят о преимуществе «Манчестера»:

• победа 2:1 идет за 7.90;

• успех 2:0 — за 9.10;

• ничья 1:1 — за 9.20.

В прошлом матче с «Ливерпулем» манкунианцы настреляли четыре мяча. Причем не играл Криштиану Роналду: его будущее в «МЮ» пока неизвестно. Индивидуальный тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно оформить с коэффициентом 2.22, ИТМ2 (2.5) идет за 1.62. ИТБ1 (1.5) оценен в 2.70, ИТМ1 (1.5) — в 1.43.

Общий тотал больше 2.5 мяча предложен с котировкой 1.40, ТМ 2.5 можно взять за 2.80.

В игре с «Ливерпулем» манкунианцы добыли «сухую» победу. Верите, что «Мельбурн» пробьет «Красных дьяволов»? На голы от обеих команд можно поставить с коэффициентом 1.50, обратный рынок идет за 2.48.

Прогноз и ставка на матч «Мельбурн Виктори» — «Манчестер Юнайтед» 15 июля 2022 года

«Манчестер Юнайтед» впечатляюще начал сессию товарищеских матчей: команда без проблем разгромила «Ливерпуль» (4:0), хотя Тен Хаг дал поиграть большому количеству игроков. В первом и втором таймах «МЮ» действовал в полностью разных сочетаниях.

«Мельбурн Виктори» — австралийский топ-клуб, но практически не имеет в составе известных в Европе футболистов. Главный актив команды — 35-летний Нани, который присоединился к «Мельбурну» незадолго перед матчем с «Манчестером». Вряд ли хозяева навяжут манкунианцам достойное сопротивление.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.16.