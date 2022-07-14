«Мельбурн Виктори» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на товарищеский матч 15 июля 2022 года
«Манчестер Юнайтед» продолжает подготовку к новому сезону: после разгрома «Ливерпуля» (4:0) 15 июля 2022 года «Красные дьяволы» сыграют с австралийским «Мельбурн Виктори». Матч пройдет на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» в Австралии. Начало в 13.05 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают манкунианцев однозначным фаворитом: коэффициент на победу команды Эрика тен Хага — 1.47, приблизительно 65% вероятности. Успех хозяев оценен в 5.40 (16%), котировка на ничью чуть ниже — 4.60 (19%).
Согласны с экспертами? Ставка в 1000 рублей на победу «МЮ» в случае его выигрыша принесет 1470 рублей, чистая прибыль составит 470 рублей.
Три самых вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи говорят о преимуществе «Манчестера»:
• победа 2:1 идет за 7.90;
• успех 2:0 — за 9.10;
• ничья 1:1 — за 9.20.
В прошлом матче с «Ливерпулем» манкунианцы настреляли четыре мяча. Причем не играл Криштиану Роналду: его будущее в «МЮ» пока неизвестно. Индивидуальный тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно оформить с коэффициентом 2.22, ИТМ2 (2.5) идет за 1.62. ИТБ1 (1.5) оценен в 2.70, ИТМ1 (1.5) — в 1.43.
Общий тотал больше 2.5 мяча предложен с котировкой 1.40, ТМ 2.5 можно взять за 2.80.
В игре с «Ливерпулем» манкунианцы добыли «сухую» победу. Верите, что «Мельбурн» пробьет «Красных дьяволов»? На голы от обеих команд можно поставить с коэффициентом 1.50, обратный рынок идет за 2.48.
Прогноз и ставка на матч «Мельбурн Виктори» — «Манчестер Юнайтед» 15 июля 2022 года
«Манчестер Юнайтед» впечатляюще начал сессию товарищеских матчей: команда без проблем разгромила «Ливерпуль» (4:0), хотя Тен Хаг дал поиграть большому количеству игроков. В первом и втором таймах «МЮ» действовал в полностью разных сочетаниях.
«Мельбурн Виктори» — австралийский топ-клуб, но практически не имеет в составе известных в Европе футболистов. Главный актив команды — 35-летний Нани, который присоединился к «Мельбурну» незадолго перед матчем с «Манчестером». Вряд ли хозяева навяжут манкунианцам достойное сопротивление.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.16.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -