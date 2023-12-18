«Флуминенсе» — «Аль-Ахли»: прогноз на матч Клубного чемпионата мира 18 декабря 2023 года
18 декабря в Саудовской Аравии состоится полуфинал Клубного чемпионата мира — бразильский «Флуминенсе» сойдется с «Аль-Ахли» из Египта. Поединок обладателя Кубка Либертадорес и победителя Лиги чемпионов КАФ пройдет в Джидде на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити». Начало в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 20.50 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Флуминенсе» больше шансов на успех в основное время: поставить на бразильский клуб можно с коэффициентом 1.92, это около 48% вероятности. Победу «красных дьяволов» предложили с котировкой 4.08 (24%). Ничья доступна за 3.52 (28%).
Итоговый проход в финал Марсело и партнеров идет за 1.45, «Аль-Ахли» — за 2.67.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.66. Вариант «обе забьют» оценен за 2.02, обратный рынок — за 1.76.
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, 1:0 в пользу «Флуминенсе». Этот счет можно взять за 5.80.
Прогноз и ставка на матч «Флуминенсе» — «Аль-Ахли»
Во втором раунде команда из Каира прошла «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема, Нголо Канте и Фабиньо. Причем уже к 62-й минуте «Красные дьяволы» вели со счетом 3:0 — экс-нападающий «Реала» сократил отставание только на второй компенсированной минуте. Теперь «Аль-Ахли» зарубится за выход в финал с «Флуминенсе», который тоже привык играть ярко — бразильцы пробили «верх» по голам в трех последних встречах из пяти. Да и победный для клуба финал Кубка Либертадорес тоже получился результативным — Марсело и компания сломили «Бока Хуниорс» (2:1).
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.17.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5