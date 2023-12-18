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«Флуминенсе» — «Аль-Ахли»: прогноз на матч Клубного чемпионата мира 18 декабря 2023 года

Прогноз на матч Клубного чемпионата мира «Флуминенсе» — «Аль-Ахли» 18 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Марсело («Флуминенсе»).
Фото Global Look Press

18 декабря в Саудовской Аравии состоится полуфинал Клубного чемпионата мира — бразильский «Флуминенсе» сойдется с «Аль-Ахли» из Египта. Поединок обладателя Кубка Либертадорес и победителя Лиги чемпионов КАФ пройдет в Джидде на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити». Начало в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 20.50 мск.

Клубный ЧМ. 1/2 финала
18 дек, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Флуминенсе
Аль-Ахли Каир

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Флуминенсе» больше шансов на успех в основное время: поставить на бразильский клуб можно с коэффициентом 1.92, это около 48% вероятности. Победу «красных дьяволов» предложили с котировкой 4.08 (24%). Ничья доступна за 3.52 (28%).

Итоговый проход в финал Марсело и партнеров идет за 1.45, «Аль-Ахли» — за 2.67.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.66. Вариант «обе забьют» оценен за 2.02, обратный рынок — за 1.76.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, 1:0 в пользу «Флуминенсе». Этот счет можно взять за 5.80.

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Прогноз и ставка на матч «Флуминенсе» — «Аль-Ахли»

Во втором раунде команда из Каира прошла «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема, Нголо Канте и Фабиньо. Причем уже к 62-й минуте «Красные дьяволы» вели со счетом 3:0 — экс-нападающий «Реала» сократил отставание только на второй компенсированной минуте. Теперь «Аль-Ахли» зарубится за выход в финал с «Флуминенсе», который тоже привык играть ярко — бразильцы пробили «верх» по голам в трех последних встречах из пяти. Да и победный для клуба финал Кубка Либертадорес тоже получился результативным — Марсело и компания сломили «Бока Хуниорс» (2:1).

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.17.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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