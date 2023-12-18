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«Аталанта» — «Салернитана»: Миранчук отметился ассистами в двух матчах подряд и готов к продолжению серии

Прогноз на матч серии А «Аталанта» — «Салернитана» 18 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Алексей Миранчук («Аталанта»).
Фото Global Look Press

18 декабря «Аталанта» примет «Салернитану» в 16-м туре чемпионата Италии. Команды сойдутся на стадионе «Адзурри д?Италия» в Бергамо. Стартовый свисток судьи Эрманно Феличиани прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 16-й тур
18 дек, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Салернитана

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение коллективу Джанпьеро Гасперини. На успех бергамасков доступна котировка 1.31, это приблизительно 73% вероятности. Триумф «Салернитаны» предложили за 9.50 (10%), ничью — за 5.71 (17%).

Для подстраховки вы можете взять победу одного из клубов с учетом форы: Ф1(-1.5) ждет вас за 1.85, рынок Ф2(+1.5) — за 1.93.

В прошлом сезоне «Аталанта» разгромила гранатовых на «Адзурри д?Италия» (8:2). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.34.

Считаете, что команды обменяются голами? Это событие оценили в 1.98. «Обе забьют — нет» дали за 1.80.

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Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Салернитана»

Результаты гранатовых на выезде — настоящая катастрофа: в нынешнем сезоне парни Филиппо Индзаги влетели всухую в пяти поединках на чужом поле из семи. «Морские коньки» зацепили очки в гостях только дважды — разошлись «миром» с «Ромой» и «Сассуоло» с одинаковым счетом (2:2). Бергамаски, напротив, набрали ход: в прошлом туре дома одолели «Милан» (3:2), а через пять дней слетали в Польшу и прихлопнули «Ракув» (4:0) в Лиге конференций. В обеих встречах ассистами отметился Алексей Миранчук — это первые результативные действия россиянина после возвращения на «Адзурри д?Италия». Вряд ли после такого Джанпьеро Гасперини обделит полузащитника игровым временем против последней команды серии А. За исход же коучу «Аталанты» переживать вряд ли стоит — на выезде «Салернитана» не может даже поразить ворота соперников, что уж говорить о завоевании баллов.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют — нет» и победа «Аталанты» за 1.99.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аталанта
ФК Салернитана
Серия А
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«Реал» — «Вильярреал»: где смотреть матч ла лиги 17 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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