18 декабря «Аталанта» примет «Салернитану» в 16-м туре чемпионата Италии. Команды сойдутся на стадионе «Адзурри д?Италия» в Бергамо. Стартовый свисток судьи Эрманно Феличиани прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение коллективу Джанпьеро Гасперини. На успех бергамасков доступна котировка 1.31, это приблизительно 73% вероятности. Триумф «Салернитаны» предложили за 9.50 (10%), ничью — за 5.71 (17%).

Для подстраховки вы можете взять победу одного из клубов с учетом форы: Ф1(-1.5) ждет вас за 1.85, рынок Ф2(+1.5) — за 1.93.

В прошлом сезоне «Аталанта» разгромила гранатовых на «Адзурри д?Италия» (8:2). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.34.

Считаете, что команды обменяются голами? Это событие оценили в 1.98. «Обе забьют — нет» дали за 1.80.

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Салернитана»

Результаты гранатовых на выезде — настоящая катастрофа: в нынешнем сезоне парни Филиппо Индзаги влетели всухую в пяти поединках на чужом поле из семи. «Морские коньки» зацепили очки в гостях только дважды — разошлись «миром» с «Ромой» и «Сассуоло» с одинаковым счетом (2:2). Бергамаски, напротив, набрали ход: в прошлом туре дома одолели «Милан» (3:2), а через пять дней слетали в Польшу и прихлопнули «Ракув» (4:0) в Лиге конференций. В обеих встречах ассистами отметился Алексей Миранчук — это первые результативные действия россиянина после возвращения на «Адзурри д?Италия». Вряд ли после такого Джанпьеро Гасперини обделит полузащитника игровым временем против последней команды серии А. За исход же коучу «Аталанты» переживать вряд ли стоит — на выезде «Салернитана» не может даже поразить ворота соперников, что уж говорить о завоевании баллов.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют — нет» и победа «Аталанты» за 1.99.

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