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«Фиорентина» — «Торино»: где смотреть матч серии А 21 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Фиорентина» — «Торино» 21 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Никола Влашич.
Фото Global Look Press

«Торино» Алексея Миранчука в очередном матче чемпионата Италии сыграет с бывшей командой Александра Кокорина — «Фиорентиной». Встреча 19-го тура состоится 21 января на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и начнется в 22.45 по московскому времени. Насладиться футболом в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 19-й тур
21 янв, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Торино

«Фиорентина» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «фиалок» выставлен коэффициент 2.15, это около 46% вероятности исхода. Ничья идет за 3.30 (30%), самая высокая котировка на успех «Торино» — 3.70 (24%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет 3700 рублей, а чистая прибыль составит 2700 рублей.

Считаете, что туринцы наберут очки во Флоренции? Вариант Х2 оценен в 1.75.

Эксперты предполагают, что игра не изобилует голами: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.70.

«Торино» по сезону забивает ровно один мяч за игру, «Фиорентина» — 1.16. ИТМ1 (1.5) можно взять за 1.64, ИТМ2 (1.5) — за 1.33.

На то, что гости отправят в ворота соперника как раз один мяч, котировка — 2.17.

Обмен голами предложено взять за 2.00, «обе забьют — нет» — за 1.81.

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Верите, что Миранчук отличится в предстоящей встрече? Его точный удар доступен за 5.50. Но больше всего эксперты ждут гола от Луки Йовича — 3.30.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • победа «Фиорентины» 1:0 — за 5.60;

  • ничья 1:1 — за 6.40;

  • успех хозяев 2:0 — за 7.40.

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ФК Торино
ФК Фиорентина
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«Салернитана» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 21 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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