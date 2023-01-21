«Торино» Алексея Миранчука в очередном матче чемпионата Италии сыграет с бывшей командой Александра Кокорина — «Фиорентиной». Встреча 19-го тура состоится 21 января на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и начнется в 22.45 по московскому времени. Насладиться футболом в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.40 мск.

«Фиорентина» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «фиалок» выставлен коэффициент 2.15, это около 46% вероятности исхода. Ничья идет за 3.30 (30%), самая высокая котировка на успех «Торино» — 3.70 (24%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет 3700 рублей, а чистая прибыль составит 2700 рублей.

Считаете, что туринцы наберут очки во Флоренции? Вариант Х2 оценен в 1.75.

Эксперты предполагают, что игра не изобилует голами: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.70.

«Торино» по сезону забивает ровно один мяч за игру, «Фиорентина» — 1.16. ИТМ1 (1.5) можно взять за 1.64, ИТМ2 (1.5) — за 1.33.

На то, что гости отправят в ворота соперника как раз один мяч, котировка — 2.17.

Обмен голами предложено взять за 2.00, «обе забьют — нет» — за 1.81.

Верите, что Миранчук отличится в предстоящей встрече? Его точный удар доступен за 5.50. Но больше всего эксперты ждут гола от Луки Йовича — 3.30.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: