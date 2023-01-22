«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз на матч серии А 22 января 2023 года
22 января «Ювентус» проведет первый матч в серии А после получения 15-очкового штрафа: «старая синьора» встретится с «Аталантой». Игра пройдет в Турине на арене «Альянц Стадиум», арбитр Ливио Маринелли даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 42% вероятности. Успех гостей предложен за 3.40 (29%), ничья доступна с такой же котировкой.
Ждете выигрыша хозяев? Ставка в 1000 рублей на победу туринцев при благоприятном исходе принесет 2300 рублей.
Бергамаски успешно играют против «Ювентуса» в серии А: не проигрывают на протяжении пяти матчей, в которых выиграли два раза. Поставить на то, что команда Джанпьеро Гасперини как минимум не уступит в предстоящей встрече, можно за 1.66.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают небольшое преимущество «старой синьоры»:
• ничья 1:1 идет за 6.20;
• победа «Ювентуса» 1:0 — за 6.80;
• успех «Аталанты» с таким же счетом — за 8.50.
Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.77.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.90, «обе забьют — нет» идет с таким же коэффициентом.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Аталанта» 22 января 2023 года
Бергамаски выиграли в двух последних турах чемпионата Италии, чем оборвали серию из четырех матчей без побед. Причем в прошедшей на прошлой неделе игре «Аталанта» ярко разгромила «Салернитану» (8:2). «Ювентус» же в прошлом туре влетел лидирующему «Наполи» (1:5), а после получил штраф на 15 очков и серьезно отдалился даже от гонки за Лигу чемпионов. По сути, сезон для «старой синьоры» завершен — теперь команда Макса Аллегри идет 10-й. Гости подходят к матчу в лучшем состоянии, к тому же хорошо справляются с туринцами в серии А — не проигрывали на протяжении пяти матчей.
Рекомендуемая ставка: «Аталанта» не проиграет за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2