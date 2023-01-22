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«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз на матч серии А 22 января 2023 года

Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Аталанта» 22 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Данило и Федерико Кьезо в матче Кубка Италии с «Монцой».
Фото Global Look Press

22 января «Ювентус» проведет первый матч в серии А после получения 15-очкового штрафа: «старая синьора» встретится с «Аталантой». Игра пройдет в Турине на арене «Альянц Стадиум», арбитр Ливио Маринелли даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 19-й тур
22 янв, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Аталанта

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 2.30, что составляет примерно 42% вероятности. Успех гостей предложен за 3.40 (29%), ничья доступна с такой же котировкой.

Ждете выигрыша хозяев? Ставка в 1000 рублей на победу туринцев при благоприятном исходе принесет 2300 рублей.

Бергамаски успешно играют против «Ювентуса» в серии А: не проигрывают на протяжении пяти матчей, в которых выиграли два раза. Поставить на то, что команда Джанпьеро Гасперини как минимум не уступит в предстоящей встрече, можно за 1.66.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают небольшое преимущество «старой синьоры»:

• ничья 1:1 идет за 6.20;

• победа «Ювентуса» 1:0 — за 6.80;

• успех «Аталанты» с таким же счетом — за 8.50.

Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.77.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.90, «обе забьют — нет» идет с таким же коэффициентом.

Федерико Кьеза. «Ювентус» — «Аталанта»: бывшая команда Миранчука добьет оскандалившегося фаворита

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Аталанта» 22 января 2023 года

Бергамаски выиграли в двух последних турах чемпионата Италии, чем оборвали серию из четырех матчей без побед. Причем в прошедшей на прошлой неделе игре «Аталанта» ярко разгромила «Салернитану» (8:2). «Ювентус» же в прошлом туре влетел лидирующему «Наполи» (1:5), а после получил штраф на 15 очков и серьезно отдалился даже от гонки за Лигу чемпионов. По сути, сезон для «старой синьоры» завершен — теперь команда Макса Аллегри идет 10-й. Гости подходят к матчу в лучшем состоянии, к тому же хорошо справляются с туринцами в серии А — не проигрывали на протяжении пяти матчей.

Рекомендуемая ставка: «Аталанта» не проиграет за 1.66.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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