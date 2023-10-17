16 октября Финляндия и Казахстан сойдутся в восьмом туре отборочной кампании Евро-2024. Формально обе команды еще не потеряли шансы на выход в финальную часть и пока делят третье-четвертое место в группе H. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки и начнется в 19.00 по московскому времени. Рассудит встречу бригада боснийца Ирфана Пельто. Прямую трансляцию с 18.55 мск покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: взять их победу можно с коэффициентом 1.63, что составляет приблизительно 60% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 6.00 (15%) — это наименее возможный исход поединка. Раздел очков доступен за 3.85 (25%).

Все пять очных встреч сборных закончились в пользу финнов. Поставить на непоражение Казахстана предлагают за 2.32.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата противостояния отражают превосходство хозяев:

• 1:0 — за 5.21;

• 2:0 — за 6.17;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.16, ТМ 2.5 — за 1.62.

Рынок на обмен забитыми мячами дали в 2.23, обратный вариант — за 1.61.

Комбинированный вариант «тотал больше 2.5 мяча и обе забьют» доступен за 2.75.

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