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Англия — Италия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 17 октября 2023 года

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Англия — Италия 17 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Фил Фоден и Кайл Уокер (Англия).
Фото Global Look Press

17 октября в поединке отборочного турнира Евро-2024 сойдутся лидеры группы С — Англия и Италия. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.35 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
17 окт, 21:45. Wembley (Лондон)
Англия
Италия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Трех львов» можно с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 59% вероятности. Выигрыш «Скуадры адзурры» предложен с котировкой 5.40 (17%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 3.85 (24%).

В 10 прошлых очных матчах итальянцы уступили всего дважды. Рынок на непоражение коллектива Лучано Спаллетти доступен за 2.13.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают серьезное превосходство хозяев:

• 1:0 в пользу Англии — за 5.60:

• 2:0 — за 6.52;

• 1:1 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.64.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 2.14, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.66.

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Прогноз и ставка на матч Англия — Италия

Парням Лучано Спаллетти важно набрать очки: они идут на второй строчке и опережают Украину только по дополнительным показателям, но имеют игру в запасе — как раз против Англии. «Львы» же лидируют в группе с отрывом в три очка от второй позиции. На стороне итальянцев хорошая статистика личных встреч: «Скуадра адзурра» уступила британцам лишь дважды в последних 10 поединках во всех турнирах и ни разу не капитулировала с разницей более чем в один мяч.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.64.

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Финляндия — Казахстан: прогноз на матч квалификации Евро-2024 16 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

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Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

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ЦСКА

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