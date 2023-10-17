Англия — Италия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 17 октября 2023 года
17 октября в поединке отборочного турнира Евро-2024 сойдутся лидеры группы С — Англия и Италия. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.35 мск покажет телеканал «Матч ТВ».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Трех львов» можно с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 59% вероятности. Выигрыш «Скуадры адзурры» предложен с котировкой 5.40 (17%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 3.85 (24%).
В 10 прошлых очных матчах итальянцы уступили всего дважды. Рынок на непоражение коллектива Лучано Спаллетти доступен за 2.13.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают серьезное превосходство хозяев:
• 1:0 в пользу Англии — за 5.60:
• 2:0 — за 6.52;
• 1:1 — за 6.80.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.64.
Вероятность увидеть обмен голами оценена в 2.14, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.66.
Прогноз и ставка на матч Англия — Италия
Парням Лучано Спаллетти важно набрать очки: они идут на второй строчке и опережают Украину только по дополнительным показателям, но имеют игру в запасе — как раз против Англии. «Львы» же лидируют в группе с отрывом в три очка от второй позиции. На стороне итальянцев хорошая статистика личных встреч: «Скуадра адзурра» уступила британцам лишь дважды в последних 10 поединках во всех турнирах и ни разу не капитулировала с разницей более чем в один мяч.
Рекомендуемая ставка: Ф2(+1) за 1.64.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1